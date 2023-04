Cristiano Ronaldo zbog jednog detalja fotografijom iz saune privukao veliku pažnju

Cristiano Ronaldo odlučio je počastiti obožavatelje fotografijom iz saune.

Pokazao je Portugalac isklesano tijelo, no nisu trbušnjaci ti koji su privukli pažnju obožavatelja, već jedan drugi detalj.

Naime, mnogi su primijetili da Ronaldo ima lakirane nokte na nogama.

Nije prvi put da su obožavatelji to primijetili, no nije nogometaš Al Nassra jedini sportaš koji to radi, posebice MMA borci

"Mnogi vrhunski sportaši to rade kako bi zaštitili nokte od gljivica i bakterija kada su satima zaglavljeni u znojnim tenisicama", rekao je nedavno izvor blizak MMA-u za Bild.

Ronaldo je od dolaska u Saudijsku Arabiju u dobroj formi, u 10 prvenstvenih utakmica zabio je 11 golova.