Crveni vragovi na stupu srama, po njima raspaio i 'njihov' Gary Neville: 'Što se događa s tim ljudima..?'

Nogometaši Manchester Uniteda doživjeli su i deveti poraz u prvenstvu, izgubivši 1-2 u subotu kod loše rangiranog Nottingham Foresta.

Crveni vragovi, su sedmi na tablici, s devet bodova manje od lidera, ali su doživjeli čak deveti poraz u prvih dvadeset utakmica Premier lige.

Lošu utakmicu je odigrao brazilski ofenzivac Antony, jedan od najkitiziranijih igrača Uniteda koji je na Old Trafford stigao prošloga ljeta za veliki novac, a po njemu je nakon poraza od Forresta "raspalio" i legendarni bivši igrač Man. Utd.-a, a sada stručni komentator na TV-u Gary Nevile.

"Njegova cijena se ističe. On je plaćen 100 milijuna eura. On očito nije ni blizu razine igrača koji toliko košta. Ali postoje mnogi poslovi koji su odrađeni koje možete gledati sa više strana. Što se dogodilo s ljudima koji dovode igrače, pa netko je otišao i gledao ga i zaključio da on vrijedi 100 milijuna eura", rekao je Neville i na kraju spomenuo i trenera Ten Haga:

"Dopustili su Ten Hagu da ih 'zezne'. To je zabrinjavajuće jer morate imati vlasnike koji to ne rade na taj način".

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO