Čudesna predstava Modrića protiv Liverpoola: Englezi su ga pozdravili pljeskom

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Real Madrid je na Anfieldu deklasirao Liverpool s 5-2. Redsi i Kraljevski klub su na Anfieldu u reprizi lanjskog finala Lige prvaka odigrali fantastičnu utakmicu s čak sedam golova i nizom prilika na obje strane.

Liverpool je rano poveo s 2-0 golovima Nuneza i Salaha, no ono što se poslije dogodilo pričat će se još dugo. Madridski Real je do kraja poluvremena stigao do izjednačenja s dva pogotka Viniciusa, da bi nakon toga Modrić u 48. minuti pronašao Militaa koji zabija za 3-2.

Benzema je zabio dva pogotka u 55. i 67. minuti i zaključio pitanje pobjednika.

Status legende

Luka Modrić je igrao do 87. minute kada ga je zamijenio Toni Kroos. Treba dodati kako su 37-godišnjem kapetanu Vatrenih engleski navijači pljeskali kada je napuštao travnjak što još jednom pokazuje koliko poštovanje nogometni svijet ima za hrvatskog virtuoza.