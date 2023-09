Dalić i Livaković pred Latviju: 'Idemo s najjačim snagama, odmah ćemo napasti'

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20.45 na Rujevici igra utakmicu skupine D kvalifikacija za odlazak na Euro 2024. u Njemačkoj. Suparnik našim Vatrenima je Latvija.

Kao i obično, dan prije utakmice održana je posljednja press konferencija, na kojoj su govorili izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković.

Prvo je govorila hrvatska ''jedinica''.

Čestitke na nominaciji za Zlatnu loptu, kako se osjećaš po tom pitanju?

''Veliko priznanje za mene, ali najveće priznanje su mi medalje na Svjetskim prvenstvima. Naravno, drago mi je biti u društvu tako velikih golmana, čestitam i Jošku (Gvardiolu), njegov je uspjeh izvanredan i napravio je odličan transfer.''

Na pitanje o tri nominirana Hrvata (Modrić, Livaković, Gvardiol) te razliku u godinama, kazao je:

''Hrvatska s obzirom na broj stanovnika radi čudesne rezultate, budućnost je u sigurnim rukama. Kad dođe trenutak za odlazak senatora mislim da ćemo biti na dobrom putu.''

Trener Fenerbahcea zabrinuo je hrvatsku javnost kada je izostavio Livakovića i spomenuo ozljedu...

''Sve je u redu, nekoliko treninga nisam odradio, ali od subote sam u punom treningu. Trener me odlučio sačuvati da ne bi došlo do ozljede, ali sada je sve u redu.''

Što se Latvije tiče...

''Od prve minute moramo biti fokusirani i uz pomoć navijača napasti. Imaju i one neke svoje stvari, namučili su svoje dosadašnje protivnike.''

Koliko ti je razgovor sa Lukom Modrićem pomogao, usmjerio karijeru?

''Stvarno je podrška, pravi je kapetan. Normalno da je nekad potrebna podrška takvog igrača, hvala mu na tome.''

Na red je onda došao i izbornik Dalić, a prvo pitanje odnosilo se na otkrivanje sastava za utakmicu, obzirom na rejting Latvije.

''Imamo protivnika koji je na papiru najlošiji u našoj grupi, ali imamo respekt prema svima, pa tako i prema njima. Ne smijemo olako shvatiti ovu utakmicu. Nema kalkulacija niti pametovanja, nećemo mjenjati ništa što ne bi trebalo. Idemo punom snagom, s najboljim što u ovom trenutku imamo. Ističem, ne smijemo ih podcijeniti i moramo dati svoj maksimum.''

S iduće dvije pobjede, Zlatko Dalić ostvario bi neke nove rekorde...

''Ne obraćam pažnju na to, ono o čemu razmišljam je plasman na Euro. Bit će lijepo ako to napravimo, ali o drugim stvarima ćemo razmišljati kad se plasiramo na Euro.''

Sudi 'anonimni' 35-godišnjak s Malte, komentar?

''Nisam ni znao tko sudi, ako su ga pozvali znači da vjeruju u njega. Ne razmišljam o tome niti me to briga. Vjerujem u nas i našu kvalitetu.''

Latvija ima duplo manje stanovnika od Hrvatske, ali u čemu leži tajna vašeg uspjeha?

''Mi kao mala zemlja radimo prave rezultate i svi nam se čude. Svi su nakon početka u HNL-u otišli u velike europske klubove i imaju kvalitetu. Igramo s emocijom za reprezentaciju, to je raritet i jako teško za objasniti. Nismo ni mi svjesni ovih uspjeha, tri medalje u pet godina i nama je to postalo normalno, ali to nije normalno, to je izvanredno.''

O klupskim ponudama koje je odbio...

''Dok god imam motiv i emociju volio bih biti izbornik reprezentacije. Nisam razmišljao o ponudama, zanima me taj Euro i ta emocija. Pun sam motiva kao i na početku.''

Kako igraju Latvijci?

''Oni ganjaju te duge lopte na visokog napadača, moramo paziti da nas time ne iznenade. Pokušavaju napraviti tako pomutnju, a imaju i dobre prekide, dugačko izvode aut i imaju kvalitetne kornere. Nama je potrebna pobjeda i makar 1-0 u zadnjim minutama, molim publiku za strpljenje.''