Dalić i Modrić otkrili odakle vreba najveća opasnost za Vatrene protiv Walesa

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu 25. ožujka s početkom u 20.45 igra protiv Walesa svoju prvu utakmicu nakon osvajanja bronce na SP-u u Kataru.

Izbornik Zlatko Dalić je minimalno izmijenio momčad u odnosu na Mundijal. Pa tako nema umirovljenog Dejana Lovrena, Ante Budimira i Ivice Ivušića koji okupljanje propušta zbog bolesti, a od novih lica tu je mladi napadač Benfice Petar Musa.

Uz Wales i Vatrene u grupi D kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. su još Latvija, Armenija i Turska s kojom izabranici Zlatka Dalića igraju u utorak.

Dan prije prvog susreta u grupi pred novinare su u Splitu izašli izbornik Dalić i kapetan Luka Modrić.

Novinari su počeli s pitanjima za Luku Modrića.

Postaješ najstariji igrač koji će nastupiti za Hrvatsku, kako se osjećaš?

'Nisam to znao prije konferencije i nisam znao je li to dobro ili loše. Osjećam se sjajno sa reprezentacijom i drago mi je što sam tu. Osjećam se sretno kada sam tu i samo tako treba nastaviti.

Može li Hrvatska ovaj put, s obzirom na kvalitetu protivnika, stvari riješiti prije kraja kvalifikacija?

'Svaki put mi to želimo. Nadamo se da će to biti slučaj. No uvijek tijekom kvalifikacija imamo taj mali pad pa stvari zakompliciramo. Grupa je takva kakva je, ima nas manje nego prije, samo nas je pet i brzo će se završiti. Moramo biti maksimalno koncentrirani od početka i početi na najbolji mogući način već od sutra. Kad pogledamo, Turska i Wales su nam najveća konkurencija', odgovorio je kapetan Modrić.

Kad govorimo u svjetskim i europskim kvalifikacijama niste uvijek dobro otvarali. Čime bi ovog puta bili zadovoljni samo sa 6 bodova ili bi 4 bila dobra?

Pa dobro. Mislim da se trebamo fokusirati na ovu utakmicu. Tu bi s pozitivnim rezultatom i pobjede išli s puno više samopouzdanja išli u Tursku. Ne bih sad želio govoriti o tome. Najbitnije je da sutra pobjedimo, a onda ćemo vidjeti što i kako s Turskom. Definitivno smo favoriti i očekuje se od nas pobjede, ali nogomet je nepredvidiv i ako nisi 100 posto unutra svatko ti može zakomplicirati situaciju. Od nas se očekuje šest bodova i vjerujemo da ih možemo osvojiti, ali idemo utakmicu po utakmicu.

Izbornik je rekao da će svi protiv Hrvatske biti više motivirani. Kako to komentirate?

Sami smo si krivi. Mi smo postavili stvarno visoke standarde rezultatima zadnjih 5 godina pogotovo na SP-u. Jednom smo igrali finale i polufinale, na Euru smo po meni odigrali dobar turnir i svi žele odigrati dobru utakmicu protiv nas. Zato mi moramo biti još bolji, još koncentriraniji kao što smo bili na SP-u i onda nema bojazni.

Koliko su te boljim učinili suigrači u reprezentacije Mateo Kovačić i Marcelo Brozović s kojima si najčešće igrao u proteklom periodu. Koliko su oni bitan faktor?

Naravno da su bitni. Oni su najbitniji jer ja bez svojih suigrača, izbornika, ne bi bio ono što jesam. Mi smo tu da si pomažemo i da se činimo boljima tako da ja bez njih ne bi bio to što jedam. Da nije bilo njih, trenera i izbornika ne bi moja karijera izgledala kako izgleda. Sve što sam u karijeri napravio mogu zahvaliti i njima.

Kolega je spomenuo tebe i tvoj rekord, a Ronaldo je srušio sad jedan rekord. Jeste li se čuli, jeste li mu čestitali i postoji li mogućnost da opet zaigrate u istoj ekipi?

Ne, nismo se čuli i nismo si čestitali, ali to što je odigrao najviše utakmica govori o njemu. On je jedan fenomen, unikatan igrač i drago mi je da smo u jednom dijelu karijere dijelili svlačionicu. Zaista je riječ o posebnom igraču i zaslužuje da mu se skinu kapa.

Na ovo posljednje pitanje, ne znam šta bih rekao a da nisam već rekao. Moja želja je da do kraja karijere ostanem u Realu, a ovo drugo su nagađanja. Ja znam da vi trebate pisati i davati informacije, ali ono što sam sto puta ponovio, ponavljam i sada. Moja je želja ostati u Realu.

Misliš je da se Bale umirovio prerano i tko može uskočiti u njegove kopačke?

To je pitanje za Garetha, svatko odlučuje kada je pravi trenutak da prekine karijeru i na to ne mogu odgovoriti je li prerano. Siguran sam da je sretan i ponosan na sve što je napravio u karijeri. A Wales ga može nadoknaditi ekipnom igrom.

Svi smo čuli što možemo očekivati od oslabljenog Walesa, Hrvatska je gotovo u nepromjenjenom sastavu. Kako će izgledati Hrvatska i je li vam ovo posljednja utakmica na Poljudu i hoćemo li vas još gledati?

Jedino što možemo obećati je da ćemo dati maksimum. Znamo da će biti pun Poljud, znamo kakva je ovdje atmosfera i mi ćemo odigrati najbolje što možemo. Koliko me pitate ta pitanja, reklo bi se da želite da odem što prije. Rekli smo da sam tu do Lige nacija, a poslije ćemo vidjeti.

Koliko je sada onaj termin SP-a sada dobro došao, jer nema potrebe za dodatnim uigravanjem?

Vidjet ćemo koliko je to dobro. Ne bih ulazio previše. Više manje se sve zna. Imamo tek nekoliko novih poput Petra koji je prvi put s nama. Svi smo spremni i mislim da ćemo odigrati veliku utakmicu sutra.

Wales igra s dosta trke i dugih lopti, koliko je bitno spustiti loptu na zemlju?

Sve otočke ekipe igraju sličan nogomet s dosta fizike, borbenosti i trke, ali bitno je kako ćemo mi igrati. Poznato je da volimo posjed i kontrolu i nadam se da ćemo se sutra uspjeti nametnuti.

Je li tvoja odluka o novom ugovoru u Realu uvjetovana odlukom o ostanku u reprezentaciji?

Kratko i jasno - ne.

Mene je strah ove utakmice jer su bodovi već upisani. Koliko vi strepite?

Istina je da je ovakve utakmice teško igrati jer bi sve osim pobjede bilo okarakterizirano kao katastrofa. U nogometu uvijek ima iznenađenja, ali igramo kući i vjerujem da ćemo mi to uz podršku navijača to i ostvariti. Oni nemaju što izgubiti, a mogu puno toga dobiti. Utakmica je tricky ali vjerujem da ćemo sve napraviti da pobjedimo.

Nakon što su novinari potrošili pitanja za Luku Modrića na red su došla pitanja za izbornika Zlatka Dalića.

Kreće novi ciklus, znam da nam sastav nećete otkriti, ali pretpostavljam da su dvije dvojbe - tko će praviti društo Gvardiolu i tko će na desni bok. Jesam li na dobrom tragu?

Pozdrav svima. Kreću nove utakmice, novo natjecanje. Napravili smo sjajne stvari u pet godina, željni smo dobrih rezultata i pobjeda. Sutra je novi početak. Wales je došao s velikim ambicijama ovdje. Mi želimo krenuti u kvalifikacije pobjedom. Nema puno promjena osim Lovrena koji se oprostio i ozlijeđenog Petkovića. Nećemo puno mijenjati što se tiče ostalih pozicija.

Luka je rekao da su ovo utakmice u kojima će se puno toga pitati Hrvatsku. To su utakmice gdje obrana mora imati puni fokus da ne dođe do kiksa. Jesu li igrači sto posto unutra?

Imali smo pet dana vremena za pripreme. Sjajno je bilo na treninzima. Ja sam danas govorio na sastanku da su ovo opasne utakmice na kojima možeš puno izgubiti. Igrali smo 90 posto jačih utakmica od ove koje su bilo od većeg značaja, ali ova sutra je jako bitna. Bitan je start nakon SP-a, prva je utakmica. Ne smijemo kiksati, teret je na nama. Favoriti smo, ali ne bježimo od toga. Moramo se paziti kontri i dugih lopti, to je njihov forte. Imaju brze igrače koji nam mogu biti velika opasnost. Vjerujem da ćemo biti fokusirani, iskoristiti svoje šanse i slaviti.

Nakon Katra mnogi igrači nemaju pravi status u klubu. Je li to problem?

Svi oni koji su igrali do kraja na SP-u imaju probleme. Neki su se ozlijedili, neki nisu u pravoj formi. Vlašić i Brozović su se ozlijedili, kao i Kovačić. Mi moramo zaboraviti te probleme. Igramo protiv dobre reprezentacije, imamo zamjene koji mogu promijeniti ritam utakmice. Neki igrači nisu u najboljoj formi, prvenstvo je bilo dugačko i imali su manje odmora. No, znamo što činiti, znamo kako rasporediti igrače i iskoristiti najbolje od njih.

U kakvom je stanju Perišić?

Ivan je jedan od naših glavnih igrača. On je taj koji daje uvijek svoj maksimum, na kojoj god poziciji igrao. Ima kvalitetu koja je neupitna, ima tu brzinu i može nam pomoći. Igra malo drugačije u klubu nego ovdje, ali u ovih pet i pol godina on je najviše dao golova i asistencija. Puno puta je riješio utakmicu, to očekujem od njega. Mislim da je on spreman.

Koliko bi bodova trebalo biti dovoljno za prolazak?

Treba nam nekih 18 bodova. Prvo ili drugo mjesto, nećemo kalkulirati, cilj nam je osvojiti što više bodova i proći dalje. Ne znam kad ćemo ih osvojiti, ali idemo to napraviti što prije.

Što očekujete od Walesa?

Znamo da su bez četiri igrača, da se Bale oprostio, ali imaju oni i dalje kvalitetne nogometaše. Kao što je Luka rekao, očekujem da će igrati više kao momčad. Mogu reći da očekujem čak ambiciozniju momčad nego prije.

Mene zanima ono što nas je mučilo i u Kataru, a to je desno krilo? Nitko od onih koji su pokrivali u ovoj godini nisu u nekoj formi, je li to najveći problem i zanima me tko je u najboljoj poziciji da bude prva špica?

Na tom desnom krilu igralo je nekoliko igrača. Tko god igrao, Majer, Pašalić, Vlašić ili Krama, bilo je dobro. Što god napravimo, nećemo pogriješiti. Moramo doći u završnicu više puta pa nam treba igrač na toj poziciji koji će ući u 16 metara. Livaja neće igrati samo zato jer se igra na Poljudu, igrat će jer je to zaslužio.

Veliki si vjernik, išao si pješke do Međugorja. Hoćeš li održati predavanje u svetištu Gospe sinjske, moliš se uoči utakmice?

To je moja privatna stvar. Ja to živim i vjerujem, ali ne bih htio o tome pričati.

Jesu li tri ključne prednosti Hrvatske kvaliteta, uigranost i iskustvo?

Moramo biti oprezni, ne smijemo upisati unaprijed tri boda. Imamo loša iskustva s počecima kvalifikacija, ona Liga nacija, Mađarska, Slovenija... Moramo biti pametni i razumni, ne smijemo juriti i žuriti.