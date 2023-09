Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom dvije su utakmice u kvalifikacijama za EP 2024. U petak izabranici Zlatka Dalića igraju na Rujevici protiv Latvije, dok u ponedjeljak gostuju u Armeniji.

Naravno, ako pogledamo dosadašnje utakmice u skupini, onda je jasno kako će za Hrvatsku drugi dvoboj u Armeniji biti ozbiljniji. Latvija je izgubila sve tri utakmice do sada, od toga dvije u gostima, doduše minimalnom razlikom. Armenci, pak, imaju dvije pobjede i to protiv Walesa u gostima i kući protiv Latvije, te domaći poraz od Turske.

Dalić bi mogao dozirati snage

Očekuje se, stoga, kako će Zlatko Dalić dozirati snage i raspodijeliti minutažu. Naravno, ključno je ostvariti pobjednički rezultat s Latvijom za početak, što upućuje na to kako će izbornik krenuti s postavom kojoj će leđa čuvati Dominik Livaković na golu.

Foto: RTL RTL

Dakle, Dalić bi protiv Latvije mogao šansu dati igračima iz drugog plana. Prvenstveno tu mislimo na Matiju Frigana koji je novo ime među Vatrenima, a kojeg Zlatko Dalić želi isprobati. Uz to, ipak se igra na Rujevici i to će isto biti prilika za Frigana da pokaže Daliću koliko mu može pomoći. No, vjerojatno, gotovo pa sigurno Frigan neće započeti utakmicu protiv Latvije u prvih 11 jer bi to bio Dalićev presedan. Pa, koliko god bi Frigana u prvih 11 na Rujevici htjeli vidjeti riječki navijači.

Također, Dalić bi šansu protiv Latvije mogao dati na desnom beku Josipu Stanišiću umjesto Josipu Juranoviću, kojeg će ipak htjeti sačuvati za Erevan. Samo je pitanje hoće li izbornik dati Stanišiću šansu od prve minute ili će ga uvesti u nastavku, ovisno kako se dvoboj na Rujevici razvijao. Joško Gvardiol i Josip Šutalo očekuju se u stoperskoj liniji.

Kakvu će ulogu na Rujevici imati Perišić?

Špekulira se i o tome kakvu će ulogu protiv Latvije imati Ivan Perišić, hoće li ga koristiti kao aduta za lijevom beku s intencijom ubacivanja prema naprijed, u smislu wingera s dinamikom igranja naprijed - nazad, ili će na trojku staviti Bornu Sosu ili Bornu Barišića, koji je imao manje tegobe. U posljednjoj utakmici Vatrenih u finalu Lige nacija protiv Španjolske u Rotterdamu, Perišić je igrao lijevog beka, a ispred njega Luka Ivanušec, pa ako se odluči za Perišića na lijevom beku, Ivanušec bi trebao zaigrati na lijevom krilu ispred njega.

No, kad o takvoj soluciji govorimo, bitno za napomenuti kako je Perišić na trojci adut Zlatka Dalića za jake i bitne utakmice, pa ima smisla razmišljati i očekivati u smjeru toga da će Sosa zaigrati na lijevom beku, a Luka Ivanušec na lijevom krilu. Iako, Zlatko Dalić ima dobar odnos s Perijom, pa da mu malo podigne samopouzdanje jer ipak ne igra u Tottenhamu u punom minutaži nego u smanjenoj ulogi, mogao bi mu dati šansu od prve minute na lijevom krilu.

Petković ili Krama u špici?

To je zasad moguća najveća dilema izbornika. U veznoj liniji trebali bi igrati trio gušt Luka - Mateo - Marcelo. U napadačkom dijelu treba vidjeti hoće li Zlatko Dalić započeti s Andrejom Kramarićem kao centralnim napadačem ili će u špicu Bruno Petković, za kojeg izbornik tvrdi kako je, kad je u formi, najkompletniji hrvatski napadač. Nikola Vlašić ima određene tegobe, pa bi Kramarić mogao zaigrati desno na krilu, a Petković u špici.

Popis za Latviju i Armeniju

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Obrambeni: Domagoj Vida, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Petar Musa, Matija Frigan

Pretpozivi: Dominik Kotarski, Duje Ćaleta-Car, Jakov Medić, Nikola Moro, Martin Baturina

Fantastične borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.