Dalić za RTL otvoreno: 'Tko galami po novinama, nema mjesta u reprezentaciji'

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na EURO 2024. koji će se održati u Njemačkoj zahvaljujući 1-0 (1-0) pobjedi protiv Armenije u susretu posljednjeg kola. Pogodak koji je Vatrene odveo na EURO postigao je Ante Budimir u 43. minuti.

Bit će to 13. veliko natjecanje za hrvatsku reprezentaciju, a za izbornika Zlatka Dalića peto budući da je rekao da tu voli uvrštavati i Ligu nacija. S njim je razgovarala RTL-ova reporterka Ivona Hemen.

"Sretan i ponosan da je Hrvatska opet ostvarila svoj cilj, ide na veliko takmičenje što je jako dobro. Imali smo teške kvalifikacije neočekivano. Nisam ni ja očekivao ovako težak put. Malo smo ga zakomplicirali u listopadu, ali na kraju sretni, ponosno, zadovoljni nakon ove jučerašnje utakmice. Malo smo proslavili. Dečki odlaze u svoje klubove. Puno toga jesmo mijenjali, miksali, tražili i gledali. Na kraju mislim da imamo neka dobra rješenja i dobar put za Euro, ali svakako se moramo popraviti ako želimo nešto na Euru napraviti. Ovo neće biti dovoljno - ovo što smo sada prikazivali, taj nivo igara. Hrvatska mora biti bolja."

Što bi to bilo konkretno? Mijenjali ste jučer po pitanju obrane, napada nam je bio rak-rana jer ozljede su tu bile ključne.

"Bili smo inferiorni u fazi napada, pogotovo u listopadu. Jučer smo imali puno šansi i ne zabijemo gol. Moramo biti konkretniji u fazi napada. Moramo biti odlučniji, hrabriji, više ići 1n1. Ne možemo čekati da nam utakmicu riješe Luka Modrić ili Marcelo Brozović. Oni ako jednu utakmicu zakažu, mi smo stali, blokirani. Očekujem od mlađih igrača koji dolaze puno više odgovornosti, puno više hrabrosti."

Baturina je dobio svoju šansu.

"Je, i od njega očekujem da kroz Dinamo još više napreduje. Potencijal jako veliki. On mora isto tako još biti agresivniji, čvršći, odlučniji."

Spominjalo se da se Luka Modrić previše umara. Protiv Latvije je odigrao 85 minuta i protiv Armenije je potezao.

"Luka što više je na terenu, to bolje. Zato on ulazi u formu kad igra. On nije sretan kad je na klupi i nije sretan kad ga zamijenim. Zato ga stalno koristim jer on to može, hoće i želi. Šteta je njega odmarati. Što više igra, to je u boljoj formi."

Spomenuli ste i Brozovića. Neki su govorili da će pasti u formi jer je otišao u Saudijsku Arabiju.

"Ima i Broz pravo na svoj jedan loš dan, loš tjedan. To je bilo u listopadu. Šest godina vuče, igra, trči. Svaku utakmicu najviše kilometara istrči i da sve od sebe. Možda je sad njegov intenzitet pao odlaskom u Saudijsku Arabiju, ali on nikad ne zakaže u reprezentaciji."

Ante Budimir se dokazao. Nije ga dugo bilo u reprezentaciji, na kraju je opravdao svoj poziv.

"Je, i ono što me veseli i ono što ja želim je da igrač kad nije u reprezentaciji bude skroman, da šuti i radi svoj posao te da se nametne kroz golove i utakmice, a ne po novinama. Tko god galami po novinama, toga više nema u reprezentaciji niti će ga biti. To oni jako dobro znaju. Samo pozitiva. Ante je bio pozitivan, zavrijedio je ovu šansu i dobio ju je."

Što vas je vodilo kroz ove kvalifikacije? Vjerujem da vam nije bilo lako, uvijek bude i kritika i pohvala.

"Ja kritike nisam doživio niti osjetio jer ne pratim društvene mreže ni portale kad netko galami. A galame frustrirani ljudi kojima je krivo da je Hrvatska nešto napravila i svoju frustraciju pokušaju iskaliti na meni svojim bijesom. Ja to nisam pratio. Gdje god sam se pojavio i gdje god sam bio, samo sam doživio podršku. Nikada nisam imao više motiva nego sada, nikad nisam bio jači nego sada. To se prelilo na našu reprezentaciju. Ono što je jako bitno - nakon ta dva kiksa u listopadu reprezentacija je slijedila mene. Zna se dogoditi da u tim situacijama igrači okrenu leđa treneru ili izborniku, ali to se nama nije dogodilo."

Rekli ste da nećete previđati, ali postoji li neka skupina koju biste voljeli izbjeći?

"Ne znam tko je sve u tim potovima niti nas to zanima. Mi znamo svoj posao, da moramo biti među prve dvije reprezentacije u prvom krugu. Nismo se nikad bavili tim ždrijebom. Pokazali smo ovih šest godina da možemo igrati sa svakim. I to da nam je čak lakše igrati s Francuskom, Španjolskom, Brazilom i Argentinom, nego s Armenijom i Latvijom. Jer mi smo tada još bolji. Tako da se ne bojim ždrijeba."

Jeste li nekome posvetili pobjedu i ovaj plasman?

"Neću zaboraviti istaknuti da igramo za naš narod, za naše branitelje, za Vukovar i Škabrnju što je bilo ovaj period. Sve skupa je bilo emotivno u Hrvatskoj ovih dana. Stalno govorim da je hrvatska reprezentacija primjer i dokaz onoga što hrvatski narod živi i vrijedi, a to je domoljublje, ljubav, zajedništvo, jedna vjera. To je ono što nas drži i to je simbol ove reprezentacije."

