Fešta na Šubićevcu. HNK Šibenik je domaćin utakmice u polufinalu Hrvatskog kupa koja će se odigrati u srijedu s početkom u 17:30. Suparnik domaćinu bit će momčad Dinama koja je u krizi i koju su u posljednjem srazu u HNL-u na istom terenu pobijedili 2-1, a trener šibenskog prvoligaša Damir Čanadi nada se dobrom rezultatu svoje momčadi. Ambicije ne krije, iako ističe kako su zagrebački plavi favoriti.

"Pred nama su dvije utakmice do Europe, to je naš san, živimo ga i mi kao momčadi i svi u Šibeniku i vjerujemo u njega. To je različita utakmica od one prvenstvene, može trajati 120 minuta, ali i ići do penala. Neki će reći da smo pobijedili Dinamo u prvenstvu prije tri tjedna, ali Dinamo je uvijek Dinamo. Znamo da ima kvalitetu i da mi moramo odigrati na visokoj razini i ako Dinamo nije spreman sto posto, onda možemo tražiti neku svoju šansu", najavio je Čanadi i zaključio:

"Znamo da je Dinamo favorit, ali dat ćemo sve od sebe. U dobroj smo formi, stabilni smo, igramo pred našim navijačima i to će nam puno pomoći. U zadnjoj utakmici atmosfera je bila sjajna, što želimo i sutra. Gladni smo i želimo doći barem do finala, ako ne i dalje. Protiv Dinama nema kalkulacija. Igrat ćemo s najboljim sastavom. Nemamo lijevog beka, Mina je ozlijeđen, Kvesić je bio bolestan, tako da tu moramo nešto izmisliti."