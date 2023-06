'Nije istina da je na Poljudu festival Hercegovaca'

Kad je sportski novinar portala Net.hr jučer došao u zračnu luku dr. Franjo Tuđman, nekih dva sata prije 12.30 kad je bio najavljen dolazak naših junaka, uočio je troje simpatizera Vatrenih kako sa šalom Hrvatske sjede na terminalu za dolaske...

Obitelj Leko iz Gruda obožava Vatrene

U početku mu nije bilo jasno radi li se o možda članovima obitelji hrvatskih reprezentativaca, ali kad im je pristupio odmah se sve iskristaliziralo...

Obitelj Leko iz Gruda obožava hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a finalnu utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske (4-5 nakon raspucavanja penala za La Roju) pratili su na glavnom zagrebačkom trgu.

Dan poslije, ova simpatična i draga obitelj odlučila je doći i osobno se zahvaliti dečkima za svu radost koju su im Zlatko Dalić i ekipa pružili. Tada je sportskom novinaru Net.hr-a palo napamet. Neka mu obitelj Leko približi malo tu ljubav Hercegovaca prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Priča je mogla početi...

'Ljubav Hercegovaca prema Hrvatskoj je velika'

"Obiteljski smo ovdje i čekamo naše zlatne dečke, u pravom smislu te riječi - zlatne. Mi smo veseli, razdragani i srce nam je veliko k'o kuća. Bez obzira što nismo uzeli to toliko željeno zlato, bez obzira što se naši Vatreni nisu okitili trofejom, ponosni smo na njih. Ljubav Hercegovaca prema nacionalnoj momčadi uistinu nema granica", kazala je Ankica Leko i dodala:

"Došli smo iz Gruda. U Zagrebu smo dva dana. U nedjelju navečer smo bili na Trgu i bilo nam je lijepo. Da, mi Hercegovci smo vam čudo, baš smo nevjerojatni. Ništa nam nije teško kad su u pitanju hrvatske svetinje, a hrvatska nogometna reprezentacija uistinu je svetinja ovog naroda. Oni su više od sporta. Neki će možda sad reći Hercegovci ovo - ono, ali Hercegovci su vam najveći navijači hrvatskih sportskih selekcija, posebno Vatrenih. Kod nas je u Hercegovini to baš izraženo i srce nam lupa drugačije, nekako brže za hrvatsku nogometnu reprezentaciju."

Kamen, krš i maslina

Ankica obožava Luku Modrića...

"Volim ga do neba i mislim da će on ostati u reprezentaciji bar do EP-a sljedećeg ljeta. Ima veliko srce za Hrvatsku, vidi se kako izgara na terenu za reprezentaciju, za svoje suigrače i naposljetku za čitavu naciju. Međutim, bez obzira na sve, kako god Luka odlučio, treba mu zapjeskati i nakloniti mu se za sve što je napravio i dao za Hrvatsku. Inače, mi vam kao obitelj znamo otići i na utakmicu. Bili smo u Splitu na Poljudu kad je Hrvatska igrala izlučnu utakmicu za SP protiv Rusije. Ni kiša nam nije smetala i pjevali smo iz svega glasa kamen, krš i maslina, vino, ganga Neretva, sve to ima zemlja ta moja Hercegovina. I ne, nije to bio festival Hercegovaca kako neki govore jer smo mi sve jedan narod", priča Ankica i nastavlja:

'Mandžo mi je miljenik'

"Naravno da u Splitu na utakmicama reprezentacije Hrvatske na Poljudu ima dosta Hercegovaca jer je Hercegovina blizu Splitu, ali ima nas i u Zagrebu", objašnjava Ankica koja ja prije imala igračkog miljenika u reprezentaciji - Marija Mandžukića.

"On mi je najveći miljenik, u biti. Volim jako i Ivana Perišića. No, ne bi sad nekog posebno izdvajala, jednostavno veliko hvala svima."

Pokraj nasmijane Ankice sjedio je sin Luka koji igra košarku u pretkadetskom uzrastu za KK Grude.

"Ja vam najviše volim Dominika Livakovića."

Zanimljivo, ali Ankica i Luka u obitelji navijaju za Dinamo, a tata Vedran za Hajduk, no kad igra Hrvatska onda klupske boje i pripadnost padaju u drugi plan.

'Finale Lige nacija je veliki rezultat'

"Ovo Leko nekako je bliže Jerku Leku nego Ivanu Leki (smijeh)... Šalu na stranu, ja sam vam hajdukovac, ali u našoj obitelji i općenito u Grudama Hrvatska je svetinja i iznad svega. Što se tiče naših reprezentativaca, sam ulazak u finale Final Foura Lige nacija, kao i sam plasman na Final Four je veliki uspjeh za našu zemlju. Nismo uzeli zlato, ali nema veze, smatram da ćemo biti svjesni ovog rezultata kroz neki određeni period. Svim reprezentativcima na čelu s izbornikom Dalićem treba čestitati i reći jedno veliko hvala".

Nada se Vedran kako će Luka Modrić igrati i kapetanski predvoditi reprezentaciju još bar godinu dana, ali isto tako nam govori kako svi trebamo razumjeti da je čovjek u godinama i kako se nogometaš jako rauba zdravstveno u 38. godini...

"On nas je sve već iznenadio sa svojom dugovječnosti u reprezentaciji i općenito u karijeri, jer je nevjerojatno da on u 38. spada u red najboljih veznih igrača svijeta. Stoga svi trebamo poštovati njegovu odluku", navodi Vedran.

'Hercegovci za reprezentaciju daju posljednje novce'

Upitao je sportski novinar Net.hr-a i njega - koja je to tajna ljubavi Hercegovaca prema reprezentaciji i općenito - Hrvatskoj?

"Mislim da to nije teško pitanje. Hrvatska ima status u Hercegovini koji se teško može opisati riječima. Veliki broj navijača u Rotterdamu je bio baš iz Hercegovine. To vam je kad Vatreni igraju negdje, krediti se dižu za gostovanja. Ali, pazite sad ovo - ne samo navijači, ultrasi, nego obični ljudi, simpatizeri kako se to ono popularno kaže. Daju se posljedni novci kako bi se prisustvovalo takvom jednom povijesnom događaju. Obitelji idu na utakmice. Pokazatelj toga su vam utakmice kvalifikacija kad se igra u Splitu, gdje je bio veliki broj Hercegovaca. Uz to, Hercegovci imaju velikog poštovanja prema reprezentaciji pa zato nije bio niti najmanji izgred. Hercegovci pokazuju jednu ljubav prema domovini Hrvatskoj koja je vječna, ali s ovom reprezentacijom koja je ovako dobra, ali i ponizna, to ide puno lakše."

'Zločestih ljudi uvijek ima, ali oni su manjina'

O onima koji govore kako su utakmice reprezentacije u Splitu "festival Hercegovaca" tvrdi:

"To su gluposti onih zlih jezika kojih stvarno ima malo. Pa, nisu se samo pjevale na Poljudu hercegovačke pjesme nego i dalmatinske, čak i više... Ti ljudi koji to govore su zlonamjerni, ali hvala dragom Bogu, njih stvarno ima malo. Tko god voli Hrvatsku, njemu je svejedno kakvu pjesmu pjeva, samo da se radi o pjesmama koje opjevavaju domovinu, podneblje iz kojeg dolaziš, iz kojeg dolaze ili genetski potječu i igrači, kao i Zlatko Dalić naposljetku... Ja vam se na te i takve stvari ne obazirem puno jer smatram da većina ljudi treba gledati što većina misli, a većina je za Hrvatsku - i Dalmatinci i Slavonci i Hercegovaci i, naposljetku Zagrepčani... Uvijek imate nekih zločestih ljudi za koje smatram da bi na njih trebali svi obraćati manje pozornost. Ti i takvi će se onda izgubiti, nestati i više neće postojati".

'Domovinski rat je svetinja'

Kad se priča i govori o Vatrenima onda je bitno za naglasiti taj ratnički i nesalomljiv karakter iskovan u ognju Domovinskog rata.

"Slažem se time jer Domovinski rat i je svetinja. Mislim da je Domovinski rat samo jedan od faktora koji utječe na ljubav prema domovini. Dugo smo čekali na ostvarenje tog našeg sna da imamo svoju državu. Ali opet, na čelu s ovakvim momcima u reprezentaciji i ovakvim izbornikom kao što je Zlatko Dalić, to i nije tako teško. Domovinski rat je puno utjecao na ovakvu prisnost prema sportu, utjecao je jako na karakter naših sportaša, u ovom slučaju nogometaša, ali i općenito... Tu ljubav prema svojoj domovini Hrvatskoj pokazuju na jedan poseban način. Sve je to jako utkano u sve nas, ne samo u Hercegovce nego općenito u sve Hrvate. Reprezentacija se voli i kad je dobro i kad je loše. Čitav svijet se divi našem nacionalnom zanosu kojeg malo tko ima. Samo pogledajte na što je to izgledalo na De Kuipu, odnosno u Rotterdamu u srijedu i nedjelju..."

I za kraj Vedran je istaknuo i jednu bitnu stvar...

"S kakvim mi kapacitetima radimo, kakve uvjete imamo, a kakve uspjehe ostvarujemo.... Hrvatska je mala zemlja, ali pokazali smo da se Hrvatska treba respektirati još i više. Neke zemlje imaju puno jače i bolje uvjete od nas, pa gdje su oni, a gdje smo mi?! Mislim da je to jedno od glavnih pitanja kojima trebamo pristupati, da se ulaže što više u te kapacitete, ne samo nogometa nego općenito u sportu, da bi rezultati bili što bolji."