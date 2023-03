INTERVJU ZA DANAS Dario Šimić o transferima, prvim potezima i planovima: 'Sve ćemo napraviti da Dinamo bude demokratski klub'

Dan nakon što je održana burna skupština Dinama koja je prekinuta jer nije bilo kvoruma, novi član uprave kluba Dario Šimić dao je intervju za RTL Danas. "Prije svega želio bih reći da mi je žao zbog toga što se jučer događalo na skupštini. Mislim da Dinamo to nije zaslužio, Dinamo treba biti iznad svih", otkrio je Šimić pa dodao: "Sada treba smiriti loptu, prespavati, dati vremenu, onda će biti lakše, nikome nije ugodno, to su mućne scene, razdvajanja i to sigurno nije dobro, to nije nogomet. Puno je ljepše razgovarati o nogometu." Pojavile su se priče da bi u Dinamo mogao njegov sin Roko Šimić. "To su sva ta pitanja, Roko je mladi reprezentativac, on je igrač Red Bull Salzburga i o njemu se teško može razgovarati. No, mislim da je jako puno igrača koji žele u Dinamo." Za kraj je Šimić imao poruku za navijače. "Sve ćemo napraviti da Dinamo bude moderniziran, da bude demokratski klub. Pred nama je velika zadaća da vratimo povjerenje u Dinamo, da radimo na tome i da Dinamo bude ono što zaslužuje."