Dinamo u Puli do slavlja golom bivšeg igrača Istre

Dinamo se oporavio nakon teškog poraza od Lokomotive 0-3 na Maksimiru u zaostaloj utakmici 4. kola na otvoranju proljetnog dijela HNL-a te je u 20. kolu slavio u Puli protiv Istre s minimalnih 1-0.

Kako je zbog problema sa sudačkom opremom za komunikaciju kasnio početak prve utakmice dana, one između Osijeka i Rudeša, odlučeno je i da se početak dvoboja Istre i Dinama pomakne za 10 minuta, pa je umjesto u najavljenih 17 sati dvoboj krenuo u 17.10.

Plavi su prvi zaprijetili i to u 3. minuti kada se Perković našao pred Mujkićem, no golman Istre je na vrijeme osjetio opasnost i otklonio ju. Plavi su imali terensku inicijativu, no pravih prilika nije bilo. Jedina svjetla točka bili su Bad Blue Boysi koji su od prve minuti poveli pjesmu i glasno bodrili svoj klub. Istra se orijentirala na kontre, a iz jedne takve je Mlinar u 21. minuti udarcem glavom s 20-ak metara 'zagrijao' Zagorca.

Dinamo je do vodstva stigao u 36. minuti kada je Ristovski ubacio u kazneni prostor, gdje se najbolje snalazi bivši igrač Puljana Perković koji glavom zabija za 1-0. U posljednjim trenucima prvog dijela Bulat je s desne strane ubacio u šesnaesterac, gdje je loptu na 13, 14 metara dočekao Petković čiji udarac odlazi pokraj gola.

Na prvu priliku u nastavku čekali smo do 53. minute kada je Kaneko probio desne stranu i ubacio u sredinu gdje je lopta došla do Ademija čiji udarac je blokirao Mlinar. Domaćin je opasno zaprijetio u 70. minuti kada je udaraca Ekonga prohujao pokraj gola.

Do kraja su Plavi imali dominaciju, no u sudačkoj nadoknadi mogli su ostati bez pobjede. Vuk je izbio sam pred Zagorca koji ga sjajno zaustavlja i čuva svojoj momčadi velika tri boda.Dinamo je sada treći s 37 bodova, četiri manje od vodećeg Hajduka, te jedan manje od Rijeke, dok je Istra deveta s 18 bodova.

Napetu završnicu Europskog prvenstva možete pratiti na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.