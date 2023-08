Dinamo doznao posljednju prepreku na putu do Lige prvaka

Dinamo u utorak čeka prva utakmica trećeg pretkola Lige prvaka protiv grčkog AEK-a.

Prva utakmica u Grčkoj će se igrati 8. kolovoza od 20.45 sati. Uzvrat je na Maksimiru tjedan dana kasnije od 20 sati.

Plavi su danas u Nyonu u podne doznali potencijalnog protivnika u play-offu Lige prvaka, a ako prođu AEK čeka ih prvak Belgije Antwerp. Prva utakmica igrat će se u Belgiju, a Dinamo će, ako dođe do te faze, u uzvratu biti domaćin.

Prve utakmice igraju se 22. i 23. kolovoza, a uzvrati 29. i 30 isto mjeseca.

Parovi play-offa Lige prvaka:

ŠK Slovan Bratislava (SVK) vs Maccabi Haifa FC (ISR) - BSC Young Boys (SUI)

Royal Antwerp FC (BEL) - AEK Athens FC (GRE) vs GNK Dinamo (CRO)

Raków Czestochowa (POL) vs Aris Limassol FC (CYP) - FC Copenhagen (DEN) vs AC Sparta Praha (CZE)

KÍ Klaksvík (FRO) vs Molde FK (NOR) - FNK Olimpija Ljubljana (SVN) vs Galatasaray A.Ş. (TUR)

Rangers FC (SCO) vs Servette FC (SUI) - PSV Eindhoven (NED) vs SK Sturm Graz (AUT)

SC Braga (POR) vs FK TSC Bačka Topola (SRB) - Panathinaikos FC (GRE) vs Olympique de Marseille (FRA)

Ako Dinamo ispadne od Grka čeka ih nastup u play-offu Europske lige.

