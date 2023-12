Dinamo u osam minuta utrpao tri komada kosovskom prvaku i osigurao novo europsko proljeće

Nogometaši zagrebačkog Dinama osigurali su prolazak u doigravanje Konferencijske lige koje će se igrati u veljači 3-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv izravnog konkrenta za drugo mjesto u skupini C, kosovskog Ballkanija. Pogotke za Dinamo postigli su Dino Perić (69) i Bruno Petković (72, 77-11m).

Dinamo je ovom pobjedom natjecanje u skupini okončao na drugom mjestu s devet bodova, dok je Ballkani pao na dno s četiri boda, koliko je sakupila i treća Astana. Prvo mjesto koje izrvno vodi u osminu finala je s maksimalnih 18 bodova osvojila Viktoria Plzen.

Dinamo je odmah u početnim sekundama bio blizu pogotku, Vidović je utrčao u kazneni prostor gostiju u pokušaju da dohvati jednu dugu loptu, ali je vratar Ballkanija Kolici pravodobno istrčao s gola i pokupio ju prije napadača Dinama.

U 9. minuti Dinamo je imao najbolju priliku za vodstvo u prvom poluvremenu, Vidović je uspio oteti loptu neopreznom Jashanici na 20-ak matera od vrata Ballkanija i proslijediti ju do Baturine no njegov pokušaj blokirao je Halili. Uslijedila je uspavanka sve do posljednje, pete minute nadoknade kada je Petković uspio proći do desnom krilu i dodati za Vidovića koji se nije dobro snašao te je praktički dodao loptu u ruke Koliciju.

Ballkani je bolje krenuo u nastavak, u 53. minuti je čak Zagorac morao istrčavanjem izvan svog kaznenog prostora raščišćavati opasnu akciju gostiju, no potom je ipak Dinamo opet zagospodario terenom i u 59. minuti stvorio dvije odlične situacije, ali u oba se navrata istaknuo Kolici.

Vratar Ballkanija uspio je odbiti udarac Petkovića s vrha kaznenog prostora koji je, doduše, išao po sredini vrata, u nastavku akcije lopta je stigla na desno krilo do Kaneka koji je ubacio na drugu vratnicu na glavu Perkovića, ali Kolici je uspio na samoj gol-liniji zaustaviti i taj pokušaj.

Do vodstva je Dinamo stigao u 69. minuti, Mišić je izveo udarac iz kuta, a najviši u gostujućem petercu bio je Perić i glavom spustio loptu u mrežu.

Tri minute kasnije Dinamo je iz novog prekida stigao i do drugog gola, opet je Mišić izveo korner, lopta je stigla na desnu stranu do Kaneka koji je ubacio na glavu Perića, Kolici je uspio kratko odbiti, ali samo na nogu Petkoviću koji je s dva metra zatresao mrežu.

Kosovski prvak tada se potpuno raspao, u 75. minuti Kaneko je pobjegao gostujućoj obrani, da bi ga Dellova "pokosio" na samoj liniji kaznenog prostora pa je sudac De Burgos pokazao na bijelu točku, a siguran izvođač kaznenog udarca bio je Petković.

Najbolju priliku za smanjenje zaostatka Ballkani je imao u 80. minti kada je Berisha izbio pred Zagorca koji mu je odlično ušao u udarac i sačuvao mrežu.

Dinamo će tako na ždrijebu u ponedjeljak saznati ime sljedećeg suparnika u Konferencijskoj ligi, a bit će to jedan od sastava koji su završili na trećem mjestu u natjecanju po skupinama Europske lige.

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.