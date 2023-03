Dinamo ima sreću da je Hajduk jednako loš, a jedna izjava mogla bi odrediti Čačićevu budućnost

Tradicije su tu da se ruše, a Šibenik i Istra u razmaku od nekoliko dana srušili dvije neugodne protiv Dinama. Šibenčani su tako Plave srušili nakon 13 godina, a Puljani nakon devet.

Dinamo je imao jalovu dominaciju, no i kada su probili obranu Istre, nisu imali rješenje kako svladati dobro raspoloženog Lovru Mujkića.

Sve je vodilo remiju, a onda se u prvoj minuti sudačke nadoknade ukazao Matheus koji je na krilu 'okrenuo' Perkovića i preko Livakovića pogodio pod gredu za pobjedu domaćina.

Dinamo je tako i treće kolo u nizu bez pobjede u HNL-u, no 11 kola prije kraja još uvijek imaju 'lijepih' devet bodova prednosti ispred prvog pratitelja Hajduka.

U Maksimiru ovog proljeća imaju sreću da je Hajduk 'jednako loš', pa nije iskoristio posrtaje aktualnog prvaka.

Potresi u upravi kluba očito su ostavili trag na igrače Plavih, a navijači su nakon novog poraza bili prilično oštri na društvenim mrežama i velik dio njih traži odlazak trenera Ante Čačića.

No, trener Dinama otkaza se ne boji.

"Čega da se bojim? Imam previše godina. Zna se čega se bojim najviše", jasan je bio Čačić, koji je očito nervozniji u posljednje vrijeme nego inače, a što se da iscrtati iz toga da su mu i suci krivi za poraz. Na Aldo Drosini debi u HNL-u kao glavni sudac imao je 27-godišnji Mateo Erceg.

"Ne bih inače komentirao suđenje, ali mi je smiješno da se suci uče na Dinamu".

Imao je Čačić što reći i o suradnji s novim članom Uprave Darijem Šimićem.

"On prvo mora potpisati ugovor i mora znati koji mu je dijapazon u klubu. Naravno da ćemo razgovarati."

Vrlo arogantna izjava čovjeka čija je moć u Dinamu očito pala odlaskom Krešimira Antolića o čovjeku koji će ga naslijediti u klubu, ali i izjava koja bi jasno mogla odrediti budućnost Čačića u klubu.

U nedjelju na Maksimiru Dinamo čeka novi derbi, stiže probuđena Rijeka, a novi poraz sigurno da bi dodatno poljuljao status Čačića u klubu, koliko god da je ispunio sve što se tražilo od njega kada je doveden u završnici prošle sezone.

Već neko vrijeme medijskim prostorom šuška se kako Šimić na klupi želi vidjeti svog prijatelja, a trenutnog izbornika mlade hrvatske reprezentacije Igora Bišćana, no njemu je u prvom planu Euro u lipnju ove godine. Još se neka imena tu spominju, no sve je to u sferi šuškanja. Dojam je i da Dinamo zbog činjenice da u ovom trenutku nema jako ime u rukavu, ne povlači 'okidač', no još jedan kiks u nizu mogao bi natjerati čelnike kluba da Čačiću pokažu izlazna vrata iz Maksimira.