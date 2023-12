Dinamo malo dijeli do odlučujućeg ispita u Europi: 'Moramo poravnati račune iz Prištine'

U četvrtak zagrebački Dinamo u četvrtak igra utakmicu posljednjeg, šestog, kola skupine u Konferencijskoj Ligi. Na Maksimir stiše kosovski Ballkani i u toj utakmici je Modrima za prolazak u sljedeću fazu dovoljan i bod, dok gosti moraju pobijediti.

Kosovari su iznenadili i pobijedili Modre u prvom susretu, no na Maksimiru nas čeka drugačiji susret, s puno većim ulogom, a na konferenciji za medije najavili su ga trener Dinama Sergej Jakirović i vaznjak Martin Baturina.

"Očekuje nas jako važna utakmica, ključna za naš prvi cilj, da prezimimo u Europi. To smo htjeli dobiti pobjedom u Astani, da to finale imamo doma protiv Ballkanija. Očekujem da se ozbiljno prezentiramo, budemo taktički odgovorni, paše nam i remi, ali nemoguće je tako igrati. Želimo pobjedu, tako ćemo se postaviti od prve minute, vjerujem da ćemo doći do tog cilja, a to je plasman dalje", rekao je Jakirović na početku, a Baturina je dodao:

"Atmosfera je dobra, nanizali smo dosta pobjeda. Trener je sve rekao, idemo na pobjedu. Ne želimo igrati na X, moramo poravnati račune iz Prištine. Motivirani smo i spremni, čekamo utakmicu."

Potom je Jakirović odgovorio na pitanje zna li sastav momčadi za utakmicu s Ballkanijem.

"Riješili smo dvojbe oko sastava, branit će Zagorac, Baturina je spreman. Drmić nije na raspolaganju, bio je u Njemačkoj, ide na rehabilitaciju. Svi drugi su za divno čudo na dispoziciji, ali vidjet ćemo ujutro. Uvijek su nam na dan utakmice otpadali igrači koji trebaju početi, pa sad pušem i na hladno", otkrio je..

"Analizirali smo ovu zadnju utakmicu Ballkanija, znamo ih. Cijelu polusezonu igraju dobro, tu i tamo izgube u Europi. U zadnjoj utakmici su imali puno grešaka, teren je bio loš, a oni su htjeli igrati od noge do noge. Igraju već dvije godine zajedno, imaju puno automatizma u igri, kvalitetno napadaju loptu. Moramo biti ozbiljni, smanjiti svoje greške", poručio je Jakirović i na kraju se osvrnuo na to da je njegovoj ekipi za prolazak dovoljan i bod:

"Ma odmah krećemo punim gasom, nemamo što kalkulirati ili nešto čekati. Igramo doma, pred našim navijačima, želimo što prije zabiti i kontrolirati stvari. Moramo biti taktički odgovorni, sve drugo oni mogu kazniti. Nismo ih podcijenili, ali nam je u Prištini nedostajalo puno igrača. Evo sutra ćemo imati šest novih igrača u početnom sastavu u odnosu na Prištinu."

