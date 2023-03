Dinamo objavio cijene ulaznica za derbi: Djeci do 12. godine besplatne karte

Branitelj naslova Dinamo u najveću utakmicu hrvatskog nogometa ulazi s osam bodova više i utakmicom manje od Hajduka. Dinamo je u oba ovosezonska derbija na Maksimiru slavio, jednom u ligi i jednom u Superkupu, a na Poljudu je bilo neriješeno (1:1).

Dinamo je danas objavio cijene ulaznica. Bad Blue Boysi će za sjevernu tribinu plaćati po pet eura, na zapad gore može se za 10 eura, a cijena za zapad dolje je 13 eura. Prodaja ulaznica za članove Dinama počinje u četvrtak, 23. veljače od 11 sati, dok će za sve ostale navijače prodaja ulaznica biti od petka 24. veljače.

Djeci besplatne ulaznice

"Navijači koji bi na utakmicu željeli povesti svoje dijete/djecu starosti do 12 godina mogu prilikom kupovine ulaznice za utakmicu Dinamo - Hajduk na Ticket pointu ujedno preuzeti besplatnu pojedinačnu ulaznicu za dijete starosti do 12 godina za tribinu sjever gore.

Pogodnost vrijedi do popunjenja kapaciteta tribine sjever gore. Pozivamo sve koji žele iskoristiti ovu pogodnost da to učine u četvrtak 23.2. od 11 do 19 sati za članove kluba ili od petka 24.2. od 11 sati kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto na stadionu", objavio je Dinamo.

Jučer je Hajduk objavio da mu je Dinamo ustupio 3200 ulaznica za južnu tribinu (gotovo 13 posto raspoloživog kapaciteta) po cijeni od pet eura.