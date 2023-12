Dinamo objavio informacije o prodaji ulaznica za Ballkani

Dinamo u četvrtak 14. prosinca igra posljednju europsku utakmicu u ovoj kalendarskoj godini. Ostanu li neporaženi, Plavi će izboriti još jedno europsko proljeće, a na putu im stoji kosovski Ballkani.

Neugodna sjećanja dinamovci imaju na gostovanje kod Ballkanija kada su poraženi rezultatom 2-0, a pobjedom nad Astanom doveli su se u poziciju da odlučuju sami o sebi. U okršaju s prvakom Kosova, na Maksimiru će Dinamu biti dovoljan neriješen rezultat kako bi izborio plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.

Povodom nadolazeće utakmice, iz kluba su objavili informacije o prodaji ulaznica:

''U četvrtak 14. prosinca Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati utakmicu 6. kola UEFA Europa Konferencijske lige protiv Ballkanija, a utakmica je na rasporedu u 21:00 sati. ''

Cijene ulaznica za utakmicu Dinamo - Ballkani su sljedeće:

Tribina zapad dolje 25 eura

Tribina sjever dolje 10 eura

U slučaju velikog interesa navijača za utakmicu u prodaju će biti puštene i tribine zapad gore i sjever gore, o čemu će klub pravodobno obavijestiti navijače na službenim klupskim kanalima.

ONLINE prodaja ulaznica krenut će u petak, 08. prosinca u 11 sati, a završit će na dan utakmice, 14. prosinca u 21:00 sati.

FIZIČKA PRODAJA ulaznica na Ticket pointu počinje u utorak 12. prosinca.Fizička prodaja ulaznica na Ticket pointu: Utorak 12.12. od 11 do 19h, Srijeda 13.12. od 11 do 19h, Četvrtak 14.12. od 11 do 21:45h.''

Osim susreta s Ballkanijem, Dinamo igra još dvije domaće utakmice u jesenskom dijelu sezone. U subotu, 9. prosinca, na Maksimir stiže Rudeš, a kao šećer na kraju u nedjelju 17.12., snage će odmjeriti s Hajdukom u velikom hrvatskom derbiju.