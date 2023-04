Dinamo potvrdio katastrofalne vijesti, sezona gotova za Boška Šutala: 'Najteže razdoblje mog života'

Zagrebački Dinamo potvrdio je na društvenim mrežama da će njihov 23-godišnji branič Boško Šutalo biti izvan terena do kraja aktualne sezone.

Dvadesettrogodišnji Šutalo u Dinamo je stigao na početku sezone iz talijanske Atalante u jednom od najskupljih ulaznih transfera u povijesti Modrih (4 milijuna eura), a ozlijedio se u 7. kolu prvenstva na gostovanju u Šibeniku. Slomio je fibulu i ligamente u zglobu desne noge, poslije čega je operiran te je prošao višemjesečni oporavak. Očekivalo se da će se vratiti u proljetnom dijelu sezone, no to se ipak neće dogoditi.

"S obzirom na situaciju u kojoj se nalazim, imam potrebu da obavijestim sve navijače Dinama te cjelokupnu javnost kako sam u razgovoru s medicinskim osobljem, trenerom te vodstvom kluba odlučio završiti ovu sezonu. Naravno da mi nije lako donijeti ovu odluku, ali to radim isključivo iz razloga kako bih se što bolje pripremio za ljetne pripreme te početak nove sezone. Posljednjih sedam mjeseci bilo je najteže razdoblje mog života kao i moje karijere. Od nesretnog događaja na utakmici protiv Šibenika, operacije, dobivene bakterijske infekcije, cjelokupne rehabilitacije sve do ovog trenutka kad znam da neću više moći pomoći momčadi na terenu ove sezone. Došao sam u klub pun samopouzdanja i motivacije da zajedno napravimo velike stvari i uvjeren sam da ćemo to i ostvariti. Hvala svima na podršci koju mi pružate cijelo ovo vrijeme. Siguran sam da se vidimo uskoro. Uvjeren sam da ću se vratiti spremniji i nikad više motiviraniji za nove izazove i pobjede", rekao je Šutalo, a u nastavku prenosimo priopćenje Dinama:

"GNK Dinamo ovim putem obavještava navijače i javnost da će nažalost naš Boško Šutalo biti izvan terena do kraja aktualne sezone. Nakon operativnog zahvata, Boško je krenuo u rehabilitaciju i trenažni proces te je i konkurirao za igranje službenih utakmica. Nažalost, zaostala je manja bolnost koju je igrač osjetio i zbog koje nije mogao dati sto posto svojih mogućnosti. S obzirom da ne želimo riskirati da zaigra dok nije u potpunosti spreman, klub i igrač dogovorili su “toaletu zgloba” zbog kojeg Boško sigurno neće zaigrati za plave do kraja sezone, ali će nakon navedenog zahvata biti u mogućnosti trenirati u potpunosti bez ikakvih bolova. Klub ovim putem želi istaknuti da je maksimalno uz Boška i da će učiniti sve kako bi bio spreman za početak sljedeće sezone."