Dinamo trilerom u sudačkoj nadoknadi pobijedio Lokomotivu

Indrit Tuci je doveo goste u vodstvo u četvrtoj minuti utakmice, no "Modri" su u samoj završnici uspjeli okrenuti rezultat. Izjednačio je Martin Baturina u četvrtoj minuti nadoknade, a pobjedu domaćinu donio je Japanac Takuro Kaneko u sedmoj minuti nadoknade.

Dinamo je tako nakon niza loših rezultata barem malo došao do "zraka". Hrvatski prvak je gradskog suparnika dočekao sa čak četiri poraza u posljednjih pet susreta. Sve do sudačke nadoknade se činilo kako će se crni niz nastaviti i protiv "lokosa", no Dinamo je uspio preokrenuti rezultat i kupiti barem malo mira.

Počelo je šokantno za hrvatskog prvaka. Lokomotiva je povela već u četvrtoj minuti utakmice nakon velike greška Marka Bulata koji je želio vratiti loptu Dini Periću. Međutim, Tuci je "ukrao" loptu izašao sam ispred Danijela Zagorca i lijepo ga lobao.

Dinamo se pribrao tek nakon pola sata i završnici poluvremena je pojačao ritam, međutim nije uspjevao konkretnije zaprijetiti gostima. Najbolju priliku domaćin je imao u 40. minuti kada je Arijan Ademi pucao, ali je Nikola Čavlina obranio. U posljednjim trenucima prvog dijela pucao je i Bulat, ali je Čavlina još jednom bio spreman.

Triler u završnici

Odmah na startu drugog dijela Jakirović je uveo u igru Gabriela Vidovića i Roberta Ljubičića, ali promjene nisu urodile plodom. Pola sata prije kraja u igru su ušli i Takuro Kaneko i Mahir Emreli, no Dinamo nije uspjevao slomiti gostujuću obranu.

U 72. minuti sudac Jović je dosudio kazneni udarac za Dinamo nakon duela Bartoleca i Vidovića. Međutim, nakon VAR provjere promijenio je odluku. U 79. minuti vidjeli smo novu gužvu pred vratima "lokosa", ali Ademi se nije najbolje snašao.

U 89. minuti Mišić je imao priliku, no loše je pucao s ruba kaznenog prostora. Gosti su idućem napadu imali meč loptu, Fran Žilinski je izašao sam ispred Zagorca, ali promašio vrata.

Kazna je stigla u četvrtoj minuti nadoknade. Dinamo je izveo brzi korner, lopta je došla do Baturine koji je sjajno pogodio za 1-1. Tri minute kasnije "Plavi" su okrenuli rezultat. Mišić je na lijevoj strani uposlio Ljubičića, a on je poslao loptu na drugu stativu gdje je bio Kaneko zabivši za pobjedu.

