Varaždin 'ukrao' bodove Dinamu, Modri se ponovno spasili u sudačkoj nadoknadi

Domaćin je poveo u 53. minuti golom Domagoja Drožđeka, a kada se već činilo kako bi Varaždin mogao ostvariti prvu pobjedu u posljednjih 12 međusobnih susreta, Dinamo je izjednačio golom Mahira Emrelija.

Zadnji put Varaždinci su protiv Dinama slavili u rujnu 2019. sa 1-0, a pogodak odluke tada je zabio Kamerunac Djou Guera. Ovoga puta tek su ih minute dijelile od novog slavlja. No, drugo kolo uzastopce Dinamo se spašava poraza u sudačkoj nadoknadi. U prošlom kolu je protiv Lokomotive okrenuo 0-1 u 2-1, ovoga puta je odigrao 1-1.

"Modri" su već u trećoj minuti mogli do vodstva, no udarac Japanca Kaneka je završio u okviru gola. U devetoj minuti je opasno zaprijetio Josip Drmić, ali je pucao pored gola. U 11. minuti okvrir gola je pogodio i Francuz Theophile-Catherine. Sjajno je opalio s ruba kaznenog prostora, ali je i on pogodio vratnicu.

Prvo poluvrijeme

U 14. minuti je još jednom opasno pucao Kaneko. Prvu opasnost na suprotnoj strani vidjeli smo u 21. minuti kada je sa 18 metara pucao Agon Elezi, no Danijel Zagorac je bio spreman.

Novu opasnost pred domaćim vratima vidjeli smo u 28. minuti, no Zelenika je sjajno obranio pokušaj Gabriela Vidovića. Do kraja poluvremena opasno je zaprijetio i Josip Mišić, ali je domaći vratar ponovo bio spreman.

Kazna za sve Dinamove promašaje stigla je u 53. minuti. Michele Šego je s desne strane ubacio prizemnu loptu u kazneni prostor, gdje se najbolje snašao Domagoj Drožđek pogodivši između Boška Šutala i Stefana Ristovskog za vodstvo.

Drama u završnici

U 60. minuti je vrlo lako moglo biti i 2-0. Igor Postonjski je ubacio na prvu stativu iz kornera, Elezi tukao glavom pod prečku, a golman Dinama fantastično obranio.

Hrvatski prvak je u nastavku susreta pritisnuo, no Varaždin se dobro branio. U 77. minuti gosti su izborili slobodan udarac s ruba kaznenog prostora, pucao je Marko Bulat, ali vrlo loše.

U 86. minuti "Modri" ponovo prijete, Emreli je već svladao vratara Zeleniku, no gotovo s crte je loptu očistio Karlo Bručić.

Kada se već činilo kako će Varaždin izdržati, gosti su izjednačili. Ubacio je Kaneko, a Emreli se najbolje snašao u skoku pogodivši za 1-1.

Na ljestvici vode Rijeka i hajduk sa po 27 bodova, dok je Dinamo treći sa četiri boda manje i susretom manje. Varaždin je na šesto mjestu sa 17 bodova.

Večeras se još sastaju Istra 1961 i Slaven Belupo.