'Rat' na terenu mogli bi odlučiti Dinamov 'Ibra' ili atenski 'CR7'

U sklopu prve utakmice trećeg pretkola Lige prvaka, Dinamo će u utorak gostovati kod AEK-a u Ateni. Uzvrat će se igrati 15. kolovoza na Maksimiru, a procjena kladionica je veoma izjednačen dvomeč. Obzirom na tradicionalni grčki stil igre i pristup u europskim utakmicama, kao i na AEK-ovu gol-razliku u prvenstvu, mogli bismo gledati pravi ''rat'' na terenu.

Također, ne treba isključiti ni faktor punih tribina i vatrene atmosfere. Cijela Europa već zna za navijače Dinama i ''grmljavinu'' koja trese Maksimir i stadione gdje god se pojave pristalice Plavih, a isto tako poznat je i fanatizam kod navijača grčkih klubova, posebice na novom, zatvorenom stadionu AEK-a. Oba kluba svjesna su kako im je ovaj dvomeč prekretnica sezone, što u financijskom, što u sportskom smislu.

Dinamu bi prolazak u play-off Lige prvaka donio ''mir u kući'', obzirom na promjene unutar klubova i raznoraznih ''bušenja'' i podmetanja, dok AEK-ovi navijači nakon duple krunu priželjkuju povratak himne najelitnijeg natjecanja u njihov grad, ali ovog puta na njihovom novom stadionu.

Dolaskom Igora Bišćana na klupu Dinama, obrana se konsolidirala, a tempo same igre vidljivo je pojačan. Uzimajući obzir prijašnje Bišćanove mandate, što klupske, što reprezentativne, za očekivati je da Plavi neće juriti pod svaku cijenu prema protivničkom golu, te da će težiti kontroli igre i suzbijanju AEK-ovih šansi da se nađu u izglednim situacijama pred Dominikom Livakovićem.

Opasnost vreba sa svih strana, ali oni su posebna prijetnja

Grčka momčad puna je kvalitetnih pojedinaca, kao što su Pineda, Zuber, Gačinović, Pizzaro i Amrabat, ali udarna igla je Levi Garcia. Reprezentativac Trinidada i Tobaga u AEK je stigao 2020. godine iz jeruzalemskog Beitara, ali posebno se istaknuo prošle sezone kada je u prvenstvu i Kupu postigao ukupno 18 pogodaka u 37 nastupa. Da nije samo golgeter, potpisao je sa još 5 asistencija u prvenstvu, a za njegove usluge počeli su se grabiti europski klubovi.

Celtic i Lens samo su neki od Europljana čije su ponude Atenjani odbili, a posebna je bila ova Lensova koja je iznosila 22 milijuna eura. Garcia se nije previše razmišljao, Grcima je rekao da želi ostati ukoliko mu ponude veći ugovor, što su oni i učinili. Sličnost sa Petkovićem? Ma, slučajna.

Bruno Petković godinama je glavni španer u Dinamovoj svlačionici, a trenutno čeka na produljenje ugovora. Iako se spominje njegov odlazak, Petku bi zadovoljio veći ugovor, što bi u konačnici Dinamo trebao napraviti, jer ne postoji ta cifra koju bi netko mogao platiti, a da se uloga Brune Petkovića u Dinamu nadomjesti. 'Škarice' Bodo/Glimtu, filigranske asistencije Oršiću protiv Chelseaja i Milana, reprezentativne golčine Brazilu i Nizozemskoj, samo to je dovoljno pokazati čelnicima Dinama, ali i da se Petkovića navede kao ključnog čovjeka Dinamovog dvomeča protiv Atenjana.

Prava napast za protivničke obrane

Prema podacima koje je nam je ustupio Sofascore, Petkovićeva prosječna ocjena u HNL-u prošle sezone bila je 7.14, dok je Garcijina tek nešto veća, 7.20. Hrvatski reprezentativac 10 je puta tresao mreže suparnika, a još 6 puta bio je asistent. S druge strane, Garcia je zabijao u 14 navrata, a imao je i 5 asistencija, no, učinkovitost je na strani Petkovića. Uz 2,9 udaraca po utakmici naspram Garcijinih okruglih 4, Dinamov virtuoz ima i 77,8% realiziranosti velikih prilika, dok je Garcia na 56,3%.

Foto: sofascore statistika sofascore statistika

Petković ima i nešto bolju statistiku u ključnim dodavanjima, ali svu tu statistiku treba usporediti i sa brojem nastupa. Petković je nastupio u 28 utakmica, od kojih je 17 puta bio u početnoj postavi, dok je Garcia 27 puta startao u ukupno 32 nastupa za AEK.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Igor Kralj/PIXSELL

Što se duela tiče, uspješnost osvojenih kod Petkovića u HNL-u je 3,2 po utakmici, dok je kod Garcije to malo veće u grčkom prvenstvu sa 3,7. Ipak, treba uzeti u obzir Petkovićeve igre u Ligi prvaka, gdje je Dinamova devetka osvajala čak 8,7 duela po utakmici, što je dokaz koliko je on važan za momčad i što donosi u težim utakmicama, kao što će to biti AEK.

S druge strane, Levi Garcia ima velike ovlasti u momčadi AEK-a. Često si priušti udarac izvana, izvođac je kaznenih udarac, a ponekad se i okuša u slobodnjacima, baš kao što je i slučaj sa Petkovićem. Garciju tamošnji mediji i navijači uspoređuju sa Cristianom Ronaldom zbog njegove nevjerojatne brzine, ali i snage. Sa svojih 182 centimetara visine ima nevjerojatan odraz i opasan je na centaršutevima, obrana Plavih morat će biti maksimalno koncentrirana.Unos

Trenutak inspiracije koji bi mogao biti presudan

Velika borba očekuje dinamovce na putu prema Ligi prvaka, a prođu li prepreku zvanu AEK, bit će to obećavajuća sezona za klub iz Maksimirske 128. Utakmice će biti prave ratničke, a riješiti bi ih mogao trenutak inspiracije. Hoće li to biti Dinamov 'Ibrahimović' ili AEK-ov Cristiano Ronaldo?