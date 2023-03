Djevojka ispričala kako ju je igrač PSG-a zlostavljao: 'Poslao je po mene Uber, stvari su izmakle kontroli'

PROTIV marokanskog braniča Paris Saint-Germaina Achrafa Hakimija (24) pokrenuta je službena istraga zbog optužbe za silovanje, objavilo je tužiteljstvo u Nanterreu. Hakimiju je zabranjen kontakt s mladom ženom koja ga je tužila, ali mu je dopušteno napuštanje francuskog teritorija. Nakon što su u javnost procurile optužbe za silovanje, Hakimijeva supruga Hiba Abouk se odlučila razvesti od njega. Imaju dvoje djece.

Hakimi i djevojka koja ga je optužila za silovanje svjedočili su pred sudom. Ona je opisala kako je protekla večer u nedjelju, 26. veljače, kad je PSG igrao protiv Marseillea, ali Hakimi nije mogao nastupiti. Njegova supruga bila je na putu u Dubaiju s djecom te je on imao kuću za sebe. Neko vrijeme bio je u kontaktu s djevojkom preko Instagrama, a tek su se tog vikenda prvi put uživo vidjeli. Marokanski reprezentativac poslao je po nju Uber, koji ju je odveo kod njega doma.

"U njegovom domu stvari su se otele kontroli. ljubio me u usta, maknuo mi odjeću s grudi, iako sam rekla da ne želim da to radi. Dirao me po vagini, iako nisam željela da to radi", navedeno je u svjedočenju žrtve. Francuski mediji su objavili da je uspjela odgurnuti nogometaša te pozvati nekog od svojih prijatelja da dođe po nju.

Trener PSG-a Christophe Galtier na konferenciji za medije nije htio komentirati ovaj slučaj. Rekao je samo da klub rješava situaciju s Hakimijem te da komunicira s njim. Izjavio je trener PSG-a da vjeruje u pravdu te potvrdio da Marokanac zasad trenira normalno s ostatkom momčadi.