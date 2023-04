UMRI MUŠKI LJUBUŠKI Dugo će se još pričati o Derbyju d'Italia

Nogometaši Juventusa i milanskog Intera odigrali su sinoć 1-1 u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije odigranoj u Torinu. Bio je to Derbyju d'Italia o kojem će se još dugo pričati. Juventus je poveo pogotkom Kolumbijca Juana Cuadrada u 83. minuti. Inter je do izjednačenja stigao u sučevom dodatku iz kaznenog udarca, dosuđenog zbog igranja rukom Brazilca Bremera. Siguran realizator bio je Romelu Lukaku koji je bio na udaru pojedinog dijela navijača Stare dame. Inače, posljednjih pet od osam golova Inter je Juventusu zabio pucajući s jedanaest metara. Nakon tog pogotka na terenu je došlo do naguravanja igrača obje momčadi tijekom kojeg je glavni sudac Davide Massa pokazao drugi žuti karton i isključio Romelua Lukakua, a javnu opmenu je zaradio i Juan Cuadrado. Kad se stanje smirilo i utakmica je nastavljena, Massa je odsudio kraj nakon nekoliko sekundi. Tada su se u sukobili Interov vratar Samir Handanović i Cuadrado. Sudac je obojici pokazao crvene kartone. Marcelo Brozović je bio u početnoj postavi Intera i igrao je do 81. minute. Hrvatski reprezentativac je u 41. minuti zaradio žuti karton, a u 33. minuti je bio u dobroj prilici, ali je njegov udarac iz kaznenog prostora obranio domaći vratar Mattia Perin. Uzvratna utakmica bit će odigrana 26. travnja u Milanu. Drugi polufinalni par čine Cremonese i Fiorentina. Prva utakmica će biti odigrana u srijedu, s početkom u 21 sat, u Cremoni, a uzvrat je na rasporedu 27. travnja u Firenci.