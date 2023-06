Ekipa iz Dubrave u Rotterdam je stigla još u utorak: Otkrili kako su ih iznenadili Dalić i Olić

Danas je Dan D za hrvatski nogomet. Kockice su preplavile nizozemski Rotterdam i na kultnom De Kuipu se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Veliki je ovo uspjeh za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, koja ima priliku osvojiti svoje prvo zlato u povijesti, a mnogi žele vidjeti kako kapetan Luka Modrić podiže prvi trofej u reprezentativnoj povijesti.

Prijateljski nastrojen narod

Mnogo Hrvata potegnulo je do Nizozemske, i to u raznim kombinacijama. Neki su iz Zagreba letjeli do Dortmunda ili Düsseldorfa, neki su krenuli iz Pule pa letjeli za Brussels, a neki su krenuli iz Ljubljane pa direktno letjeli za Amsterdam gdje su vlakom nastavili svoj put do Rotterdama. Među njima je i navijač Kruno iz zagrebačkog kvarta Dubrava, koji je sa svojom ekipom u Rotterdam stigao još u utorak.

"Sve je super ovdje stvarno, ne možemo ni jednu ružnu riječ reći. Posjetili smo i Den Haag i Amsterdam i ljudi su stvarno prijateljski nastrojeni. Liberalni su, trava se osjeti na svakom koraku i na tome su opasan biznis napravili. Sad je krenula lagano kišica padati, ali gledali smo i za vrijeme utakmice bi trebalo biti okej", rekao je za Net.hr Kruno, koji je sa svojom ekipom na samome početku naišao na male probleme.

"Jednom prijatelju je ispao mobitel u vlaku i tek je skužio kasnije kada smo u kafić ušli. Odmah panika na početku, ali vraćen je mobitel u roku od dva i pol sata. Čovjek se jedan javio i išao je po njega taksijem tih nekoliko stanica pa ga uspio vratiti nazad." Odmah po dolasku u hotel izvjesili su hrvatsku zastavu da se zna tko se tamo nalazi.

Izvješena zastava u hotelu hrvatskih navijača Foto: Privatna arhiva Izvješena zastava u hotelu hrvatskih navijača Privatna arhiva

'Na svakom koraku sretneš nekog našeg'

Opisao je kako je to izgledalo u srijedu prije utakmice, kada su se brojni hrvatski navijači okupljali na ulicama Rotterdama.

"U srijedu smo bili na jednom od trgova i sve je bilo puno naših, ali i Nizozemaca. Bili smo jučer u Amsterdamu i identična stvar. Ne možeš proći, a da na svakom koraku ne sretneš nekoga. Hodaš i samo čuješ hrvatski. Nema nikakve mržnje, svi pričaju, Slavonci, Dalmatinci, Zagrepčani. Vidjeli smo samo jednog 'bisera' koji je došao u Hajdukovom dresu Livaje... Velika ljubav vlada, ali eto, reprezentacija uvijek sve spaja", kaže Kruno pa dodaje:

Hrvatski navijači u centru Rotterdama Foto: Privatna arhiva Hrvatski navijači u centru Rotterdama Privatna arhiva

"To je ogroman trg, puštala se naša muzika, Čavoglave, domoljubne, navijačke, i tako dalje. Konobarice imaju šalove od Hrvatske. Nijednog ekscesa nije bilo. Baš odlična atmosfera. Podilazili su nam dosta jer znaju da mogu lovu dobru iz nas izvući... I njima je to u interesu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ovo nikada neću zaboraviti'

A onda se identična atmosfera, ako ne i bolja, preselila na stadion. Kruno koji je bio na dosta gostovanja i utakmica kaže da ovako nešto još nije doživio.

"Utakmica je bila pravo čudo. Bili smo prvo na gornjem prstenu pa smo se prebacili skroz dolje uz sami teren, taman je Modrić prošao ispred mene kada je izlazio van iza igre. To se ne može opisati. Navijanje kroz svih 90 minuta, kroz produžetke, čudo jedno. Ovo neću nikada zaboraviti."

Luka Modrić prolazi pored hrvatskih navijača Foto: Privatna arhiva Luka Modrić prolazi pored hrvatskih navijača Privatna arhiva

Kako i sam kaže, piva ide u potocima.

"Šest nas je, mislim da svatko od nas popije deset piva u jednom danu. Rekao nam je jedan vlasnik kafića da inače u prosjeku dnevno proda 400 artikala, a u srijedu je prodao 2500 artikala. Onda su ti jasni razmjeri. Ali samo piva ide, ništa drugo", kaže Kruno i napominje kako je ona dosta skupa jer piva ispod sedam eura nema, a cigarete se prodaju po devet eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Dalić i Olić su se šetali gradom u četvrtak'

O gradu ima samo riječi hvale.

"Svi s kojima smo pričali su rekli da je grad kao grad baš čudo i da bi se svi ponovno vratili. A Amsterdam je priča za sebe, tamo bih se volio vratiti na jedno 4-5 dana", kaže Kruno pa dodaje da se nalaze blizu reprezentacije.

"Smješteni smo u starom dijelu Rotterdama, kvart Schiedam, i samo kilometar dalje od nas je smještena i naša reprezentacija. U četvrtak je dvoje naših dečki iz ekipe išlo do grada pa su vidjeli Dalića i Olića. Šetali su se malo po gradu, što će kada imaju slobodno."

O današnjem rezultatu kaže: "Bit će teško danas, možda čak i produžeci, ali tu smo mi na domaćem terenu." A mi ni ne sumnjamo u to. Sretno, Hrvatska!