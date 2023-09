Sunčano, toplo, ali ne previše vruće, baš pravo bablje ljeto vlada u Rijeci, a još je i petak, završetak radnog tjedna za mnoge. Stoga, idelana je dan za utakmicu Hrvatske i Latvije od 20.45 na Rujevici u sklopu kvalifikacija za odlazak na Euro 2024. u Njemačkoj.

Starosjedioci iz grada govore kako je Rijeka možda i najljepša u ovo doba godine, I najugodnija…

Iako, ljetne temperature na Kvarneru nisu visoke kao, primjerice u Dalmaciji ili skroz tamo na krajnjem jugu zemlje, ali vrijeme je nepredvidivo. To nam je najbolje objasnio jedan simpatični stariji gospodin koji je dio security tima, a koji će večeras osiguravati utakmicu.

"Sve je super i sve je za pet kad si muško i voliš nogomet i kad nema - bure. Jer, kad na Kvarneru bura zapuše, e onda smo svi na***ali. Evo recimo jučer. Sve ok, sunce, kad odjednom poslijepodne zapuše bura i sve se ovdje kod nas okrene. Još nekako za nas i nogometaše, ali sad zamislite vi kako je onima koji se odluče za razmjenjivanje nekih nježnosti na otvorenom, muškarcu je tad vrlo nezgodno", bubnuo je gospodin u šali i nasmijao nas sve u tom trenutku koji smo bili oko njega, nas nekoliko… Da, dobra atmosfera vlada ovdje, a dobra atmosfera je bitna za uspjeh, kao i uvjeti, koji su ovdje odlični, besprijekorni…

I sad kad pišemo ovo, lagani vjetrić non stop puše, monitor laptopa ovdje na Rujevici lagano pleše. Ugodno je, a očekuju se i ugodni uvjeti za Vatrene. Prema najavi, 25 stupnjeva se očekuje večeras.

Inače, u samom gradu se ne može osjetiti neka posebno nabrijana atmosfera, jer Latvija je suparnik koji ne jamči neki spektakl, nabrijanost, ali jamči tri boda, a to je glavni cilj Zlatka Dalića i društva prije ponedjeljka i puta u Jereven na ogled protiv Armenije.

No, itekako se može osjetiti gužva na prometnicama u gradu. Pogotovo je to nezgodno kad promašiš neko skretanje ili izlaz na obilaznicu, e onda si u problemu i treba ti dva dana da se iskobeljaš van.

Da, vašem novinaru se to upravo dogodilo, ali hvala Bogu, sretno je našao stadion na Rujevici. Inače, prilikom dolaska na sam stadion, primjetili smo jedan zanimljiv prizor. Naime, radnici ovdje na stadionu kako bi travnjak u što boljem stanju dočekao večerašnju utakmicu. I sad kad pišemo ovaj tekst - na samom stadionu - valjci (strojevi) prolaze ispred nas, gore dolje, travnjak se zalijeva, a stadion izgleda, bar ovako na prvu - sjajno. Zašto vam ovo govorimo?

Dakle, u razgovoru s jednom drugom osobom na koji smo naletjeli i krugu stadiona otkriveno nam je, tako barem ispada iz onog što nam je rečeno, kako su ekipu koja se bavi uređenjem travnjaka malo i pogodile Sosine kritike, kako travnjak na Rujevici više nije dobar kao prije.

"Nije dobar, nije idealan, bio je bolji na nekoliko ranijih okupljanja, vide se posljedice ranijih utakmica. Sklizak je, sačuvat ćemo ga nekoliko dana. Nama puno više ide u korist kad je travnjak dobar", kazao je prije dva dana Borna Sosa čije su riječi na Rujevici okarakterizirane kao nešto na što se treba odgovoriti radom. Stoga, djelatnici ovdje danima, a posebno danas, valjcima peglaju travnjak - neumorno.

"Dotjeruje se stalno stvarno. Bile su neke izjave nekih da travnjak i baš nije ono, ali eto, ljudi koji vode brigu o travnjaku neumorno rade, trude se oni konstantno, a sad posebno. Evo, vidite i sami sad, neumorni su stvarno. Gore - dolje, a sunce udara nemilosrdno. Bit će travnjak u najboljem izdanju", govori nam također jedan redara na stadionu koji je htio ostati anoniman i dodaje:

"Stadion je, koliko znam, rasprodan, a ako je rasprodan, onda će biti dobra atmosfera. Dobro, nije to ona razina ludila kao kad igra Rijeka i stoluje onda Armada koja je žestoka isto kao i Boysi, ali nije loše. Evo, dečki su još jučer postavili transparente i zastave, ali nema straha da će im ih netko popaliti, mi ih čuvamo."

Popričali smo i s vremešnim dinamovcem iz Rijeke koji ima svoje ime na stolici na Rujevici, jer je pretplatnik zbog sina koji je igrao u HNK Rijeka u mlađim selekcijama, a sad će u mlađim selekcijama kluba igrati i njegov unuk. Inače, on je kao mlad igrao u NK Orijent. No, svim srcem navija za Dinamo kad gostuje na Rujevici i to na domaćoj tribini. Tvrdi nam kako ga svi znaju, pa nije problem...

"Nije ono Sosa trebao reći za travnjak, jer dečki se ovdje svakodnevno trude da travnjak bude besprijekoran", naglasio nam je pristupačni gospodin.

Jedna osoba koja radi danas na Rujevici, ne znamo točno koju funkciju vrši, ali ima oko vrata akreditaciju, rekla nam je također, potvrdila nam, kako je dečke koji vode brigu o travnjaku - "vrlo vjerojatno" - pogodila izjava Sose, pa sad žele još više nego inače - briljirati. Stoga, njihova misija je savršen travnjak za Vatrene.

"Travnjak na Rujevici jedan je od najboljih u Hrvatskoj upravo zahvaljujući ekipi koja vodi brigu", zaključuje.