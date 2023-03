Evo koliko će Slaven Bilić zaraditi otkazom u Watfordu, otpremnina dolazi i njegovom stožeru

Slaven Bilić potkraj rujna prošle godine preuzeo je Watford s ciljem da momčad odvede u Premier ligu.

Nakon 26 utakmica na klupi Watforda u kojima je upisao 10 pobjeda, sedam remija i devet poraza dobio je otkaz.

Bilić bi od londonskog kluba trebao dobiti oko 400.000 funti za ostatak svog ugovora. Kako to obično biva, novac čeka i njegove pomoćnike, a sve zajedno će to za njih četvoricu doći do 250 tisuća funti. Leo Sovina, Dean Računica, Danilo Butorović i Julian Dicks.

'Ambiciozni smo'

U posljednjih osam kola ostvario je samo jednu pobjedu, a odlazi nakon domaćeg 0-0 remija protiv Prestona. Momčad ostavlja na devetom mjestu s 51 bodom.

"Ambiciozni smo ove sezone, tako da je potrebno reagirati brzo dok je prilika za promociju još stvarna. Kako je siječanjski prijelazni rok završio, jedina opcija je promjena trenera", rekao je tehnički direktor kluba Ben Manga.

Watford je ekspresno pronašao zamjenu za Bilića, a riječ je o Chrisu Wilderu.