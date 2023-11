Filip Ugrinić pojasnio zašto je odbio igrati za Srbiju

Young Boys je u Bernu svladao Crvenu zvezdu s 2-0 i time je švicarska momčad osigurala plasman u nokaut fazu Europske lige, dok je srpska ostala bez šansi za proljećem u Europi.

Švicarci su poveli već u 8. minuti autogolom Nedeljkovića, da bi konačan rezultat postavio Blum u 29.

U napadu Young Boysa zaigrao je Filip Ugrinić koji je nedavno odlučio izabrati reprezentaciju Švicarske ispred Srbije. Nakon izbacivanja Zvezde objasnio je svoju odluku.

"Jednostavno, ljudi iz Švicarske su pričali sa mnom, to je prevagnulo. Srbija i ja nismo bili u kontaktu prethodnih mjeseci, to nije točna informacija. Zvali su me dva tjedna prije reprezentativne pauze, a ja sam se tada već odlučio da ću nositi dres Švicarske. Kako bih vam rekao, neću ništa loše reći, ništa tu nije bilo protiv Srbije. Jednostavno, da su oni bili u kontaktu sa mnom, izbornik Srbije (op.a. Dragan Stojković) bi znao kako se ja zovem", rekao je Ugrinić koji se osvrnuo i na samu utakmicu:

"Lijep je osjećaj, jako važna utakmica. Žao mi je da nismo prošli i jedni i drugi. Ponovno su navijači Zvezde napravili sjajnu atmosferu. Želim im sve najbolje u budućnosti. Bilo je teško, ali kada se pogleda grupa, vidjelo se da će se između Zvezde i Young Boysa odlučivati tko ide u Europsku ligu."

