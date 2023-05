Objavljen popis najplaćenijih sportaša, na listi se našla i dvojica za koju vjerojatno niste čuli

Nova karijera Cristiana Ronalda u Saudijskoj Arabiji možda ne ide po planu, ali ima barem jedan razlog za osmijeh.

Naime, Portugalac je i službeno proglašen najplaćenijm sportašem svijeta. Ugledni časopis Forbes je proglasio Ronalda glavnim likom kada je riječ o zaradi u 2022. Magazin je kombinirao "novčane nagrade, plaće i bonuse" na terenu, plus procijenjene "sponzorske ugovore, naknade za nastupe i ostale stvari" izvan terena. Ronaldo je 'pomeo' konkurenciju.

Listu predvode nogometaši

Ronaldo je prošle godine zaradio 109 milijuna funti i po treći put u karijeri zasjeo na vrh Forbesove liste, ali prvi put još od 2017. 109 milijuna funti je ujedno i najveći godišnji iznos za nekog nogometaša u povijesti.

Nevjerojatna naknada koju je dobio za potpis u Al Nassru također je dovela do toga da Ronaldo prestigne svog najvećeg rivala Lionela Messija, koji je drugi sa 104 milijuna funti. Zvijezdi PSG-a ovog ljeta ističe ugovor i povezan je s povratkom u Barcelonu, ali bi on mogao krenuti Ronaldovim putem i prihvatiti nestvarnu ponudu iz najvećeg rivala Al Nassra. Navodno mu je Al Hilal ponudio čak 400 milijuna eura za godinu, a prihvati li to Argentinac opet će preskočiti Portugalca na listi najplaćenijih sportaša.

Treće mjesto na Forbesovoj listi također pripada nogometašu. Messijev suigrač iz PSG-a Kylian Mbappe prošle je godine zaradio 96 milijuna funti, sklopivši fantastičan novi ugovor prošlog ljeta s aktualnim francuskim prvakom.

Francuz je zaradio samo milijun funti više od košarkaške legende LeBrona Jamesa, koji se nada osvojiti još jedan NBA naslov dok se njegovi LA Lakersi pripremaju za borbu protiv Golden State Warriorsa.

Boksač Canelo Alvarez upotpunjuje prvih pet sa 88 milijuna funti zarađenih u 2022.

Zanimljivo, sljedeća dva mjesta idu golferima Dustinu Johnsonu i Philu Mickelsonu, s po 86 i 85 milijuna funti.

Stephen Curry iz Golden Statea je osmi sa 81 milijun funti, teniska legenda Roger Federer sljedeći sa 76 milijuna funti, a as Phoenix Sunsa Kevin Durant završava top 10 sa 72 milijuna funti.