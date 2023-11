Francesco Totti otvorio dušu: 'Zbog Rome sam odbio Real Madrid. Moj odlazak? Žao mi je...'

Legendarni talijanski nogometaš, ikona Rome u kojoj je ponika i proveo cijelu karijeru, Francesco Totti dao je veliki intervju Corriere della Seri u kojemu je razgovarao o svoja tri desetljaća u Romi te otkrio da je spreman vratiti se u novoj ulozi.

"U Romi sam proveo trideset godina. Prema svima sam iskazivao poštovanje, odrekao se svih drugih ponuda i zbog toga nisam žalio. Rekao sam "ne" Real Madridu i drugima jer sam želio sam dres Rome koji je otisnut u meni. Kako je završila moja priča s Romom? Da, bilo mi je žao. Istina je da kada više nisi potreban u nogometu više nema poštovanja", otkrio je pa priznao da je spreman za povratak:

"Naravno, s definiranom ulogom. Volio bih raditi s Mourinhom, on je broj jedan, jako ga poštujem. Žao mi je što me nije trenirao u mojoj karijeri. U Romi znaju da ako me trebaju, za ozbiljne stvari, rado ću pružiti ruku."

Govorio je i o trenerima koji su ostavili dajdublji trag u njegovoj bogatoj karijeri.

"Prvo Mazzone, kojeg se sjećam s velikom ljubavlju. Zatim Zeman i prije svih Spalletti. Moram to reći. To je istina. Kad bih ga sreo to bi me obradovalo. Vjerujem da među nama postoji duboka veza. Ono što smo zajedno prošli, kada je on stigao iz Udina, za mene je, u mom životu, nešto neponovljivo."

"I na terenu i u svakodnevnom životu. U završnoj fazi naš je odnos bio uvjetovan izvana i više se nismo razumjeli. I ja sam griješio, ali verujem da se obojica, kada bismo se vratili, više ne bismo sukobljavali", poručio je.