Gareth Bale upozorio Bellinghama: 'Moraš biti lutka na koncu i igrati njihovu igru'

Engleski reprezentativac, Jude Bellingham trenutno je jedna od najvećih Realovih zvijezda. U 14 nastupa za madridski klub postigao je 13 pogodaka, a asistirao za tri.

Vole ga igrači, navijači i novinari, no sve to moglo bi se promijeniti rekao je bivši igrač Kraljevskog kluba Gareth Bale.

Velšani je počeo baš kao i Bellingham. Bio je zvijezda momčadi pri dolasku na Santiago Bernabeu, a kada je njegova izvedba počela opadati Marca ga je doslovno nazvala 'velškim parazitom'.

U televizijskoj emisiji 'A League Of Their Own' Bale je mladog Engleza upozorio i uputio dobronamjeran savjet.

"Najveći savjet kojeg mu mogu dati je da igra igru s javnosti. Ako ne igraš igru, ne radiš ono što mediji žele, pričaš s njima i u osnovi budeš lutka na koncu, dobit ćeš puno kritika. Vidjet ćeš puno Galacticosa koji se ponašaju kao Galacticosi i rade ono što mediji žele, igraju igru u Real Madridu", rekao je Velšanin, a zatim dodao:

"To je vjerojatno nešto gdje je počeo moj pad. Nisam to želio raditi, želio sam samo igrati nogomet i ići kući. To me je ometalo i činilo mi se da me onda još više napadaju."

Bale tih problema nema otkako je otišao u lipnju 2022. iz Reala u Los Angeles FC, a posebno sada kada se nogometno umirovio.

Za kraj je Bellinghamu naglasio jednu stvar.

"Samo igraj igru Real Madrida van terena. Moraš pričati s medijima nakon utakmica, pobrini se da pokušaš pričati na španjolskom i slične stvari", zaključio je Bale.

