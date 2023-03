NAJNOVIJE FOTKE Gledamo i divimo se: Ovako iz zraka izgleda stadion koji će biti najmoderniji u Hrvatskoj

Izgradnja novog stadiona NK Osijeka na Pampasu, koji će biti najmoderniji stadion u Hrvatskoj, u završnoj je fazi i trebao bi biti otvoren i sljedećih nekoliko mjeseci. Prvo se najavljivalo da bi stadion trebao biti otvoren do prve službene utakmice u drugom dijelu prvenstva, što se nije ostvarilo, pa se govorilo o mogućnosti da se otvori na proljeće, no niti to se ne čini izglednim. "Izmjenama projekta pametno je optimizirana zapadna tribina, gdje su ubačeni smještajni kapaciteti za igrače. Ta je tribina vraćena prvotnoj svrsi, a to je nogomet. Povećan je i kapacitet. Bit će 13.005 mjesta", rekao je prošle godine glavni nadzorni inženjer Hrvoje Sučić. Osijekova navijačka skupina Kohorta dobit će vlastiti prostor na svojoj tribini i neće se miješati s ostalim navijačima. Sjedalice će biti u bojama Osijeka, bijelo-plave, na tribini Zapad bit će restoran, a ispod jugozapadne tribine fan-shop. U sklopu stadiona bit će i pritvor u koji će policija zatvarati huligane. Sada su objavljene fotografije tog zdanja iz zraka i, mora se priznati, izgleda uistinu impresivno.