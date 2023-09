Gračan objavio popis igračica za Rumunjsku i Slovačku

Izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica za predstojeće utakmice premijernog izdanja Lige nacija, protiv Rumunjske 22. rujna u Varaždinu i Slovačke 26. rujna u Senecu.

Reprezentacija se okupila u Velikoj Gorici i otputovala u Varaždin gdje će trenirati do utakmice s Rumunjskom, odnosno do odlaska u Slovačku, objavio je HNS.

Hrvatska ženska reprezentacija u prvom izdanju Lige nacija igrat će u skupini 2 Lige B u društvu Finske, Rumunjske i Slovačke.

U Ligi B četiri pobjednika skupina ostvarit će plasman u Ligu A, dok će četiri drugoplasirane ekipe igrati protiv trećeplasiranih ekipa iz Lige A. Pobjednik svake utakmice igrat će u Ligi A, a poražene ekipe u Ligi B.

Tri najbolje trećeplasirane ekipe igrat će protiv triju najboljih drugoplasiranih ekipa u Ligi C. Pobjednici će igrati u Ligi B za fazu europskih kvalifikacija, a poražene ekipe igrat će u Ligi C. Najlošija trećeplasirana ekipa i četiri četvrtoplasirane ekipe ispadaju u Ligu C.

Dva finalista završnice Uefine Lige nacija za nogometašice ostvarit će plasman na nogometni turnir na Olimpijskim igrama 2024. godine, kao i domaćin Francuska. Ako Francuska bude među finalistima, preostalo mjesto na Olimpijskim igrama popunit će trećeplasirana reprezentacija.

Ako se kvalificira asocijacija koju FIFA nije potvrdila kao kvalificiranu za sudjelovanje na Olimpijskom nogometnom turniru za žene, njezino mjesto zauzet će sljedeća najbolje plasirana ekipa koja se nije kvalificirala. Svi dvoboji za napredovanje ili ispadanje iz skupina igraju se na dvije utakmice.

Na Gračanovom popisu našle su se sljedeće igračice:

Vratarke: Doris Bačić (Napoli), Ana Filipović (Dinamo), Laura Fiket (Split)

Obrambene igračice: Ana Jelenčić (Servette), Lucia Domazet (Split), Kristina Nevrkla (Osijek), Janja Čanjevac (Hajduk), Maria Kunštek (Osijek)

Vezne igračice: Izabela Lojna (Osijek), Anela Lubina (Osijek), Petra Pezelj (Trabzonspor), Ella Ljuština (Grasshopper), Helena Spajić (Dinamo), Ružica Krajinović (Sturm), Ivana Kirilenko (Dux Logrona), Tea Krznarić (LASK), Mia Došen (University of Wisconsin)

Napadačice: Karla Jedvaj (Blau-Weis Linz), Selma Kajdić (Dornbirn), Nika Petarić (Dinamo), Ivana Rudelić (Basel 1893), Ivana Slipčević (Ingolstadt), Jelena Đorđić (First Wiena)

