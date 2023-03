Sport je oduvijek bio sredstvo kojim se mogli puno toga napraviti za društvo. Što je društvo tmurnije, to će sport imati veću ulogu u renesansi društva. HNK Vukovar u Gradu Heroju radi veliki posao na putu da sportski oživi ovaj nekada respektabilan sportski grad. Nekadašnji prvoligaš trenutno se natječe u Prvoj NL, odnosno drugom rangu hrvatskog nogometa. Proteklog su vikenda slavili protiv Rudeša, vodeće momčadi lige i tako pokazali da definitivno igraju prvoligaški nogomet. U momčadi ima nekoliko Južnoamerikanaca, imaju i igrača koji ima Bundesligaško iskustvo, a trener im je iskusni stručnjak koji treninge prilagođava radnim obavezama momčadi.

Povodom velike pobjede i skoka na drugo mjesto drugoligaške ljestvice razgovarali smo s kapetanom momčadi Jakovom Biljanom.

"Puni smo samopouzdanja"

"Očekivali smo pobijediti mi smo puni samopouzdanja. Otvorili smo polusezonu s tri pobjede i puni samopouzdanja smo išli i u tu utakmicu. Nismo najavljivali da idemo po pobjedu, ali nismo išli neskromno. U prvoj polusezoni smo isto igrali dobro protiv njih i primili dva nesretna gola u zadnjih pet minuta. Znali smo da možemo pobijediti"

Vukovar se trenutno nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice sa šest bodova iza vodećeg Rudeša. Drugo mjesto vodi u kvalifikacije za Supersport HNL. Do kraja sezone ima još dosta utakmica, Vukovar ima priliku i skočiti na prvo mjesto no čini se da ipak rezultatski to neće imati ulogu.

Mi jesmo drugi ali klub nije podnio licencu za prvu ligu. Mi ako i završimo prvi ne idemo u prvu ligu jer klub nema licencu za to natjecanje. Mi nemamo infrastrukturu za gdje igrati i stadion nije spreman. Morali bi igrati na nekom tuđem stadionu no to nismo uspjeli dogovoriti. Klub želi igrati na svom stadionu, tako da ove godine ništa od prve lige.

Pitamo se gdje je onda motivacija, možda sljedeće sezone?

"Planovi za sljedeću sezonu"

"Za sljedeću sezonu postoje planovi da se napada prva liga. Zakonski mi moramo prijaviti stadion u našoj županiji, a to jedino ima Cibalija. Ove godine je bio cilj ostati u ligi, a eto mi gazimo. Roster igrača je odličan. Klub je posložen maksimalno", priča nam Biljan.

HNK Vukovar vode ljudi koji iz bankarskog sektora. Marko Buzov je Vukovarac iz Njemačke koji je osnovao mrežu investitora koji su se pridružili klubu. Dovedena su pojačanja, stranci i igrači s velikim iskustvom…

"Imamo par stranaca. Imamo četvero Argentinaca, trojicu Kolumbijaca i Nijemca Knolla. Čovjek ima dvadesetak utakmica Bundeslige iza sebe. On nam je došao na zimu i veliko je pojačanje. Svi u ekipi su karakterni momci i atmosfera je odlična. Ljudima se sviđa igrati nogomet u Vukovaru", kazao nam je Biljan

Knöll je ove zime došao u Vukovar iz njemačkog Offenbacha, a prije toga je bio prvi napadač Slaven Belupa. Veliko je pojačanje u jedan od najboljih igrača Vukovara. Vukovar ima igrače za viši rang, primanja su redovita, financije su jako dobre. Ono što ih koči je infrastruktura. Slažu se i u Vukovaru da tu ne mogu ništa sami, u priču se jednostavno mora uključiti i grad.

"Postoje nacrti za kamp..."

"Ma sve je vrhunski, od opreme do svega. Marko Buzov je tu glavni on i njegovi prijatelji su to maksimalno podigli. Sportski direktor i trener su izvrsni i nemamo se na što požaliti. Jedino nas infrastruktura malo zeza. Postoje nacrti za sportski kamp. Tu treba i grad reagirati…", kaže kapetan Vukovara i nastavlja

"Grad je uz nas ali po meni bi trebali više zapeti jer mi pravimo rezultate i oni bi nas mogli još više podržati.U grad bi dolazili Dinamo, Hajduk i to ide svima u korist", kazao nam je Biljan

Uspjesi HNK Vukovara nisu samo bitni za nogomet i za klub nego i za cijeli grad. Vukovaru je potreban klub koji niže sportske uspjehe kako bi se Grad Heroj ponovno osjeća sportskim gradom.

Igraju i za grad

"Cilj je u gradu malo podići život kroz nogomet. To je taj jedan viši cilj. Ljudi su se probudili u ove tri godine. Ja sam ovdje tri godine, još dok se igrala i treća liga. Svi su sada počeli pričati o nama. Posljednju utakmicu je bilo tisuću ljudi na malom stadionu. Vukovaru treba što više pozitivnu priča zbog svega što je prošao. Ovo je jedna odlična stvar koju možemo pružiti gradu."

Bilo bi lijepo imati još jedan slavonski klub u HNL-u…

"Tako je, tako je. Imamo tu Osijek, a gdje su ostali? Cibalija je veliki klub ali vidimo u kakvom su stanju. Ja sam dosta toga prošao u karijeri i ovo je stvarno na vrhunskoj razini, svi su zadovoljni, imamo vrhunsku momčad predvođenu vrhunskim trenerom i autoritetom."

Prva NL je vrlo izjednačena i zanimljiva, ima dobrih klubova, no postoji jedan problem

"Liga je izjednačenija nego ikad. Jedini je problem te lige što je infrastruktura svugdje loša. Tu HNS mora uskočiti, naći neke načine kako pomoći jer se u ovoj ligi razvijaju mladi igrači", rekao nam je Biljan.