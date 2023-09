Gradonačelnik Solina o Hajduku: 'Za to nema opravdanja, promjene su nužne'

Nogometaši Hajduka vodili su do 87. minute kod Gorice 1-0 u susretu osmog kola HNL-a, no dvoboj je završio pobjedom Velikogoričana 2-1 (0-0).

U 62. minuti Zvonimir Šarlija doveo je Splićane u vodstvo i Hajduk je sve do 87. minute imao tri boda u džepu. No, prvo je Gorica izjednačila pogotkom Dine Štigleca, dok se potpuni preokret dogodio u 92. minuti kada je Ante Matej Jurić pogodio za 2-1 domaćeg sastava.

Nakon odrađene kazne na klupu Hajduka se vratio prvi trener Ivan Leko, no njegova je momčad nakon pet prvenstvenih pobjeda u nizu upisala drugi poraz zaredom.

Hajduk je i dalje prvi, ali se njegova prednost pred pratnjom topi, pa imaju samo dva boda više od Rijeke i Dinama, a treba naglasiti da Plavi imaju i utakmicu manje.

Nakon poraza Bijelih na društvenim mrežama se oglasio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

"E moj Hajduče… Ovakvom igrom i pristupom prema igri teško ćemo dalje, a još teže do vrha. Kako sam nedavno komentirao da hrvatsko nogometno suđenje zahtjeva korjenite promjene (i dalje pri tom stavu stojim), tako danas mogu reći da prikazanim do sad, i to ne samo radi rezultata, Hajduk ne izgleda dobro i uvjerljivo. Prosipati bodove protiv Istre i Gorice, ne podcjenjujući te klubove, nema opravdanja. Prvenstvo se dobiva osvajajući bodove na 'malim' utakmicama. Promjene su nužne, nadam se da će vodstvo kluba vidjeti sve ovo što mi zaljubljenici u Hajduk vidimo vrlo jasno. I dalje u srcu jer naravno HŽV", napisao je Ninčević na Facebooku.

