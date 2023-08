Grci objavili što su glavni osumnjičenici za ubojstvo navijača rekli pred sucem i tužiteljem

Prva tridesetorica uhićenih izgrednika, koji su optuženi da su u ponedjeljak navečer u atenskoj četvrti Nea Phialdelphia sudjelovali u žestokom uličnom sukobu sa smrtnim ishodom, počeli su se u petak izjašnjavati o optužnici.

Krovna europska nogometna federacija (UEFA) objavila je službeno priopćenje u kojem navodi da je zatražila detaljnu istragu

Pred istražne suce i javne tužitelje bi u subotu trebala izaći još tridesetorica optuženika, a u nedjelju bi se o optužnici trebalo izjasniti preostalih 45 uhićenika, prenose grčki mediji.

Pred zgradom u kojoj se odvija ovaj proces, praćen snažnim mjerama osiguranja, okupilo se i mnoštvo pristaša atenskog AEK-a, kluba s kojim je zagrebački Dinamo u utorak trebao u Grčkoj odigrati prvu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka. No, taj je dvoboj odgođen, nakon što je u uličnom sukobu pristaša oba kluba, u kojem su sudjelovali i navijači Panathianikosa, jedan 29-godišnji mladić smrtno stradao.

Za ubojstvo Michalisa Katsourisa, koji je u petak sahranjen u Ateni, još uvijek je optužena nepoznata osoba. No, grčki mediji su objavili da je istragom krug osumnjičenih sveden na pet osoba: trojicu grčkih državljana, jednog Hrvata i jednog Albanca.

Detalji s davanja iskaza

U petak predvečer grčki portal Eleftherostypos objavio je detalje s izjašnjavanja o optužnici.

"Svi tvrde da nemaju nikakve veze s Michalisovim ubojstvom", pišu Grci pa navodi izjavu jednog Hrvata.

"U Atenu smo stigli na utakmicu Panathinaikosa i Marseillea. Ulaznice za utakmicu AEK-a i Dinama nismo imali zbog zabrane UEFA-e. Otišli smo pogledati trening Dinama i odjednom smo se našli usred nereda. Policija nije pravovremeno reagirala, bila je uplašena svim i svačim što su bacali grčki navijači na nas", navbodno je rekao jedan navijač Dinama,

Glavni osumnjičeni za ubojstvo Michalisa Katsourisa navodno su Albanac i Grk koji ima povijst sudjelovanja u neredima.

"Nemam nikakve veze s onim što se događalo oko stadiona AEK-a. Ne poznajem te Hrvate koji su došli ubijati i uništavati imovinu, slučajno sam se zatekao na tom mjestu. Išao sam sa zaručnicom i potencijalnim partnerom gledati neke objekte i u blizini stadiona otišao provjeriti jedan motocikl koji sam htio kupiti. Oko 11 sati navečer sam čuo buku, vidio petarde i baklje. Iz radoznalosti sam odjurio na lice mjesta. Nisam sudjelovao u tučnjavi, otišao sam od tamo. Apsolutni dokaz moje nevinosti je moja tjelesna građa, izrazito sam visok i lako bi me se prepoznalo. Nisam imao ni kapuljaču ni kacigu, nisam trčao, normalno sam hodao. To dokazuje da se nisam htio skrivati. Jedini razlog zbog kojeg sam optužen je to što me policija poznaje budući da imam restoran u blizini stadiona Panathinaikosa", navodno je rekao Grk.

Albanac se branio da radi kao elekriča te da nož koji su pronašli kod njega koristi za posao. Rekao je da nije navijač Panathinaikosa te da je čekao djevojku kada je čuo buku i svjedočio tučnjavi.

Na ročištu je za Grka i Albanca određen istražni zatvor.

