Gvardiol otkrio detalje idućeg transfera: 'Dva puta je propalo, ali treći put će mi uspjeti'

Stoper hrvatske nogometne reprezentacije i njemačkog Leipziga Joško Gvardiol otvorio je dušu u velikom intervjuu za jedan od najpoznatijih svjetskih medija, Times.

Jedna od najzanimljivih stvari koju je rekao bila je kako je već htio otići iz Leipziga i zaigrati u Premier ligi.

"Dva puta mi je propao transfer u Englesku, prvo iz Dinama u Leeds, a onda prošlog ljeta iz Leipziga u Chelsea, ali treći put će mi uspjeti. Da, želim igrati u Premier ligi", rekao je Gvardiol.

"Bio sam jako zbunjen. Mjesec dana prije početka prijelaznog roka bio sam na razgovoru kod sportskog direktora. Rekao mi je: 'Joško, nećemo te prodati, trebamo te.' To mi je bilo u redu, nisam imao ništa protiv ostanka u Leipzigu.

Međutim, dva dana prije kraja prijelaznog roka nazvao me agent i rekao da je Chelsea poslao ponudu za mene. Naravno da me to jako obradovalo, ali Leipzig je odgovorio da me neće prodati.

Nije mi to bilo drago jer sam želio otići u jedan od najvećih klubova i bio sam nesretan takvom odlukom Leipziga, ali morao sam ostati", dodao je i nastavio: "Nikad nisam vidio igrača kao što je Christopher Nkunku, nevjerojatan je. Svaki put kad pričam o njemu, kažem: Kamo god on ode, želim s njim".