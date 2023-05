Hajduk dominirao protiv Osijeka na Poljudu: Bijeli prikazali sjajnu igru

Nogometaši Hajduka s uvjerljivih su 3-0 (1-0) svladali Osijek na Poljudu, u prvoj subotnjoj utakmici 34. kola Hrvatske nogometne lige.

Vodstvo Hajduku donio je Awaziem u 26. minuti. Vodstvo Splićana udvostručio je Dario Melnjak u 50. minuti, a konačnih 3-0 postavio je Jan Mlakar u 62. minuti.

Hajduk je pobjedom došao do 65 bodova i smanjio zaostatak za Dinamom na sedam bodova. Rijeka je treća sa 48 bodova, a Osijek je ostao četvrti sa 46.

Hajduk bolji u prvom dijelu

Hajduk je bio puno konkretniji i precizniji u svojim prijetnjama prema vrataru Osijeka Marku Malenici. Prva opasna situacija u kaznenom prostoru Osječana završila je pogotkom. Benrahou je u 26. minuti ubacio iz kuta, Melnjak je glavom malo skrenuo loptu koja se dokotrljala do Awaziema, a nigerijski branič je sa šest metara desnom nogom neobranjivo pogodio mrežu gostiju.

U 40. minuti je Omerović očistio s gol-crte, nakon udarca Livaje glavom i tako spriječio da Hajduk već u prvom poluvremenu poveća prednost.

No, ono što se nije dogodilo u prvom poluvremenu dogodilo se već nakon pet minuta igre u drugom dijelu. Dario Melnjak je u začetku akcije dodao Janu Mlakaru koji se sjurio po lijevom boku i ubaci pred gol, gdje je naišao Rokas Pukštas i pucao iz blizine, ali je Malenice to obranio. No, sve je dobro pratio Melnjak i odbijenu loptu preciznim udarcem poslao u donji lijevi kut za 2-0.

Sjajan gol Slovenca

U 62. minuti Hajduk je došao i do trećeg pogotka. Gotovo sve je sam napravio Jan Mlakar, uz malu pomoć osječkih braniča od kojih se lopta odbila prije nego što ju je slovenski napadač sa 15-ak metara lijevom nogom s lijeve strane poslao u suprotnu malu mrežu i tako postavio konačnih 3-0.

Najbolju priliku za pogodak Osječani su imali u završnici dvoboja, kad je pucao Špoljarić, a lopta se od Awaziema odbila u vratnicu.

Utakmicu na Poljudu sudio je Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline.

Strijelci: 1-0 Chidozie Awaziem (26), 2-0 Dario Melnjak (50), 3-0 Jan Mlakar (62)