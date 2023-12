Hajduk i Dinamo u 'borbi' za povremenog reprezentativca: Pregovori su već počeli

Talijanski Corriere dello Sport piše kako je Josip Brekalo na izlaznim vratima Fiorentine. Povremeni hrvatski reprezentativac stigao je u Viole prije gotovo godinu dana iz Wolfsburga za nešto manje od 2 milijuna eura, ali je u posljednje vrijeme gotovo stalno na klupi za pričuve.

"Hrvatsko krilo može se vratiti u domovinu jer u Fiorentini ima malo prostora, a ono prilika što je dobio nije iskoristio zato što je igrao loše. Ove sezone je u 15 nastupa postigao jedan gol, ali je posljednji nastup kao prvotimac u Serie A imao prije više od dva mjeseca.

Nakon toga je u osam utakmica dobio samo 17 minuta protiv Salernitane i sve to ga usmjerava da se nakon sedam godina u Njemačkoj i Italiji vrati doma. Na to ukazuje to što je već ostvaren kontakt s Dinamom i Hajdukom. Prvi dani nove godine mogli bi donijeti rasplet ove priče", navode Talijani.

Podsjetimo, Brekalo se i ovo ljeto jako povezivao s Dinamom, navodno je s ocem došao na razgovor u Maksimir, ali ga tadašnji trener Ante Čačić nije htio primiti.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.