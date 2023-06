Jakobušić napao HNS: 'Nemamo utjecaj, ali to njima odgovara'

Iza nas je još jedna sezona domaćeg nogometa u kojoj su, kao i prošle godine, trofeje osvojili Dinamo i Hajduk. Aktualni viceprvak Hrvatske i osvajač Kupa održao je redovnu skupštinu na kojoj se razgovaralo o radu kluba i izvješću uprave za 2022. godinu.

Što se tiče financija, Hajduk se pohvalio da je u prošloj godini ostvario milijun eura dobiti, a prihodi od ulaznica su narasli za čak 500 posto. Za kraj skupštine se predsjednik Lukša Jakobušić osvrnuo na proteklu sezonu, ali i općenito stanje u klubu.

Turbulentna godina

"Dokazano smo najbolja Akademija u Hrvatskoj. Imamo rekordan broj pretplata i navijača. Ne bi bili u istom raspoloženju da nismo osvojili kup. Ova godina je iznimno teška za cijeli klub. Čestitam svima, ali se moram zahvaliti i vlasnicima i suvlasnicima. Bilo je turbulentno", rekao je Jakobušić i nastavio:

"Bilo je svega, očekivanja, rezultata, loših odluka kojima sam osobno kumovao. Za mene je bila vrlo specifična godina. Kada seniori osvoje trofej, puno je lakše. Čestitam igračima i stručnom stožeru. Ostaje žal što se nismo do kraja borili za prvaka. To je minimum kojem bi trebali težiti.

Treba više raditi, manje pričati. Bit će uspona i padova. Toga uvijek ima u Hajduku. Bitno je samo kako prođemo kroz to razdoblje. Akademija je druga u Europi. To je najveći hrvatski uspjeh u svim kategorijama. Nije tajna da smo to htjeli sa seniorima, ali juniori su nam pokazali put. Fali nam pobjednički mentalitet", rekao je predsjednik Hajduka i nastavio:

Od prodaje artikala 4.5 milijuna eura

"Imamo tri puta veći rast prodaje u fan shopovima. U 2020. godine prodaja je bila 917.000 eura, a sada je četiri i po milijuna. Radimo sve da omogućimo lakši ulazak navijačima na stadion. Hajduk digital ima 183.000 registriranih korisnika. On puno košta, ali bit će još bolji.

U HNS-u nismo prisutni, nemamo utjecaj, ali to njima odgovara. Nije prirodno da Hajduka nema u HNS-u. Kada oni budu htjeli da Hajduk participira, mi ćemo biti aktivni sudionici. Možda ima puno hajdukovaca u Savezu, ali oni nisu delegirani od strane Hajduka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Operativno surađujemo, to je naš Savez, ali naša snaga nije prisustvo u HNS-u. Naša isključiva snaga su navijači. Trenutno ima 73.646 članova. Ovakve brojke, preko 300.000 gledatelja smo imali kada se igrala Liga prvaka u sezoni 94/95.", zaključio je Jakobušić.