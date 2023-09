Najpoznatiji novinar na svijetu Fabrizio Romano potvrdio je da Luka Vušković na kraju dugačke sage oko njegovog transfera ide u Tottenham.

Kada Romano napiše "here we go", to je praktično zaključen posao, Talijan je napisao da uprava Hajduka razmjenjuje papire s londonskim klubom.

Vušković je od kada mu je Tottenham pokazao projekt kluba, htio ići samo u njihove redove, unatoč interesu PSG-a.