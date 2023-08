Hajduk se ispromašivao, PAOK izvukao remi na prepunom Poljudu

Nogometaši Hajduka u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige na Poljufu igrali 0-0 protiv solunskog PAOK-a.

Usprkos brojnim prilkama i podršci oko 34.000 navijača, Splićani nisu uspjeli stvoriti prednost pred uzvrat u Solunu. Hrvatski je doprvak dva puta tresao okvir vrata, a iz još nekoliko izglednih pozicija njegovi napadači nisu bili precizni.

U razdoblju od 9. do 13. minute Hajduk je tri puta zaprijetio. Prvo je Melnjak pokušao glavom nakon udarca iz kuta no njegov udarac Kotarski je uspio zaustaviti. Samo dvije minute potom Livaja je fenomenalnom dijagonalom vidio utrčavanje Mlakara po lijevoj strani, Slovenac je uspio dohvatiti loptu na rubu peterca no nije i pogodio okvir gola već samo mrežu s vanjske strane. Taj odličan period igre domaćih zaključio je Sigur koji je u 13. minuti osvojio loptu na sredini igrališta, povukao nekoliko desetaka metara, a onda snažno zapucao sa 20 metara no lopta je odsjela na vratnici.

Početkom drugog poluvremena još je jednom okvir gola spasio grčki sastav. Livaja je prihvatio loptu na lijevom krilu i odlučio se za iznenadni udarac koji je ostavio Kotarskog bez reakcije no zatresla se vratnica. Mogao je Hajduk do prednosti i u 52. minuti, tada je Trost-Ekong pokušao glavom vratiti loptu Kotarskom, no učinio je to preslabo pa je to dodavanje presjekao Mlakar i onda pokušao glavom odmah prebaciti suparničkog vratara. Ipak, udarac je bio preslab pa je Kotarski lako primirio loptu.

Foto: SofaScore SofaScore

Gosti su zatim zaprijetili dva puta u kratkom razdoblju preko Brandona, ali on je u 54. minuti pucao pored gola da bi u 55. minuti Lučić uhvatio udarac napadača PAOK-a. U istoj toj 55. minuti novu piliku za Hajduk imao je Livaja, ali niti njegov pokušaj glavom nije pogodio okvir.

Potom je izgledalo kao da se Hajduk ispuhao dok je PAOK umrtvio igru i rutinski čuvao rezultat.

Uzvrat je za tjedan dana u Solunu.

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.