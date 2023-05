Hajduk se spasio poraza u derbiju golom u 94. minuti: Čeka nas luda završnica prvenstva

Hajduk i Dinamo su u derbiju 27. kolu juniorskog prvenstva na pomoćnom terenu Poljuda odigrali 1-1.

Prvi je zaprijetio Dinamo, i to u 4. minuti kada je Gubijan ubacio s lijeve strane, a u sredini glavom puca Ruškovački, no ide to ravno u Buljana. Opet je opasno pred golom domaćina u 10. minuti kada iskosa s desne strane snažno puca Gurlica, ali Buljan je još jednom siguran. Samo dvije minute Kanižaj se našao u sjajnoj prilici na osam, devet metara, no udarac ide ravno u golmana Hajduka. U 16. minuti Hajduk je tražio jedanaesterac nakon pada Vrcića u šesnaestercu, ali sudac Erceg samo je pokazao na udarac iz kuta, nakon kojeg je obrana Dinama otklonila opasnost.

Sjajnu priliku za vodstvo Plavi su imali u 21. minuti kada je nečuvan ostao Vrbančić, ali udarac glavom prohujao je pokraj vratnice. U 27. minuti kazneni udarac tražio je Dinamo kada je na rubu šesnaesterca pao Lukanić, no sudac još jednom ne pokazuje na bijelu točku. Hajduk je prvi put opasno zaprijetio u 31. minuti kada je udarac Capana s 18 metara zatresao vanjski dio mreže. Bijeli opet prijete šest minuta kasnije kada Vrcić puca iskosa s desne strane, ali Klarin je na mjestu i odbija to u korner. Nastavio je Hajduk s napadima, a najbolju priliku prvog dijela imali su u 40. minuti kada je nakon jedne gužve udarac Vrcića s gol crte očistio Ruškovački.

Dinamo je puno bolje otvorio nastavak, a do vodstva su stigli u 55. minuti kada je Lukanić dao loptu u prostor za Košćevića koji neobranjivo pogađa pokraj Buljana za 1-0. Samo dvije minute kasnije Bijeli su imali sjajnu priliku za izjednačenje kada je Nazor pucao s ruba šesnaesterca, ali prohujalo je to pokraj gola Plavih. U 70. minuti gosti su dobili slobodan udarac na 18 metara, pucao je Lukanić, ali ravno u golmana Hajduka. Odmah je u sljedećem napadu bilo je opasno na drugoj strani, na jednu loptu natrčao je Đolonga i opalio s ruba šesnaesterca, Klarin je to samo kratko odbio, samo do Kavelja, čiji je udarac blokiran.

Zaiskrilo je na terenu, pa je u 73. minuti Dinamo ostao s igračem manje nakon što je drugi žuti dobio Čaić, koji je na teren ušao samo 12 minuta ranije. Samo dvije minute kasnije opet je opasno pred golom Plavih kada Klarin krajnjim naporom brani udarac Vrcića. U 78. minuti Đolonga je ostao sam na drugoj vratnici, no udarac odlazi pokraj gola. Još jednu priliku imali su Splićani u 83. minuti kada je Vrcić izbio sam pred Klarina, ali udarac iskosa s lijeve strane odlazi pokraj gola. I kada se očekivao posljednji sučev zvižduk Hajduk je iz jedne gužve stigao do izjednačenja, a gol je zabio Nazor.

Dinamo je zadržao dva boda prednosti ispred Hajduka tri kola prije kraja, ali ima utakmicu više. Bijeli tako drže sve u svojim rukama.

Hajduk nakon Dinama još čekaju gostovanja kod Varaždina, Osijeka i Inkera, dok u Split stiže Mladost Ždralovi. Dinamo će pak ugostiti Goricu i Osijek, dok idu u goste Varaždina.