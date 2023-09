Hajduk utrpao šest komada niželigašu za siguran prolaz u Kupu

Nogometaši Hajduka u obranu trofeja Hrvatskog nogometnog kupa krenuli su uvjerljivom 6-0 pobjedom u 1/16 finala protiv Omladinca iz Gornje Vrbe na stadionu Stanko Vlainić - Dida u Slavonskom Brodu.

Hajduk je očekivano imao inicijativu od prve minute, a Bijeli su prvi zaprijetili u 3. minuti kada je udarac Kalika s desetak metara završio u bloku. U 13. minuti Melnjak je uputio ubačaj u šesnaesterac koji je bio prejak za Livaju. Zato je dvije minute kasnije napadač Hajduka dočekao savršen ubačaj Melnjaka s lijeve strane i lakoćom pospremio loptu u mrežu iz blizine za 1-0. Najbolji igrač Hajduka opet je bio opasan u 25. minuti kada glavom puca ravno u Soltokovića. Golman Omladinca na razini zadatka opet je i minutu kasnije kada Dolček iz blizine glavom puca. U 28. minuti Soltokoviću je glavom zaprijetio i Melnjak, no opet je na mjestu čuvar mreže domaćih.

U 31. minuti Livaja je gurnuo Dolčeka u poziciju da je imao prazan gol pred sobom, no ovaj se nije najbolje snašao u sjajnoj situaciji. Hajduk je vodstvo udvostručio u završnici prvog poluvremena kada je Sahiti dao loptu u peterac gdje ju je dočekao Dolček pa iz blizine pogodio za 2-0. I onda u zadnjim sekundama prvog poluvremena Sahiti snažnim udarcem iz daljine donosi 3-0.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Ivica Galovic/PIXSELL

Na početku nastavka u igru je ušlo još jedno pojačanje Bijelih - Mihael Žaper, koji je tako debitirao za momčad. Priliku na početku nastavka dobio je i Lauš, koji je osam minuta kasnije zabio za 4-0. U 58. minuti Hajduk je zabio i peti gol, a strijelac je udarcem s 20-ak metara bio Benrahou. Isti je igrač strijelac ponovno bio u 64. minuti kada je loptu zakucao u mrežu s osam, devet metara. Brajković je u 73. minuti snažno pucao s ruba šesnaesterca, no išlo je to ravno u domaćeg golmana. Samo dvije minute kasnije vidjeli smo i prvi udarac domaćina u okvir gola kada je iskosa s desne strane pucao Kajtazi, ali bio je to lagan zadatak za Lučića. U 87. minuti Hajduk je mogao i do sedmog gola, ali je Brajković promašio prazan gol. U posljednjim trenucima Omladinac je imao sjajnu priliku za gol, ali udarac Barićevića odlično brani Lučić

Bio je ovo posljednji od pet susreta u kojoj će s klupe momčad voditi pomoćni trener Adnan Čustović umjesto suspendiranog glavnog trenera Ivana Leke. Hajduk se sada okreće prvenstvu gdje ih u nedjelju čeka gostovanje kod Gorice.

