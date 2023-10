'Hajdukovo strpljenje je bilo ključno za pobjedu, a dobili su i nešto što dosad nisu imali'

"Hajduk je imao strpljenja i to je bio ključ pobjede, a sad su dobili i prijeko potrebnu stabilnost. To je jako bitno za naslov prvaka", tvrdi za Net.hr poznati hrvatski trener koji radi u Karlovcu, bivši nogometaš Dinama i Hrvatske Igor Pamić, kad priča o jučerašnjem derbiju na Poljudu…

"Tako nešto sam i najavljivao prije derbija, da će utakmica biti dosta tvrda. Napadački arsenal, to je moje mišljenje, i jedne i druge momčadi i individualna kvaliteta Livaje s jedne strane, Petkovića s druge i donekle Vidović. Ok, Baturina je više igrač sredine terena koji ima tu igru na jedan je dosta siromašan. Onda i nema previše šansi. Ne želim reći da su to slabiji igrači, nego vam želim naglasiti jačinu derbija, razinu jedne takve utakmice."

Splićani su prepustili igru Zagrepčanima i to je bio plan…

"Hajduk je imao strpljivosti i to je bio ključ pobjede. Jednostavno, vidi se da su bili fokusirani na utakmicu svih 90 minuta. Znali su da posjedom neće imati dominaciju, ali to ih nije iznenadilo. Točno se vidjelo da traže tu svoju priliku. Splićani su priliku i rupu našli, Dinamo nije. I ono što me ipak malo iznenadilo kod Dinama, nisu imali pravih prilka. Premalo kreacije, premalo odgovornosti. Bilo je siromašno u zadnjoj trećini što se tiče obje momčadi."

Hajduk je naučio iz prve pobjede na Maksimiru ove sezone…

"Mislim da onu utakmicu koju su dobili na startu s 2-1 u Zagrebu, koju su gubili 1-0, da im je pomogla u ovoj utakmici, jer su znali da će u jednom momentu doći šansa i iskoristili su ju. Nisu išli va bank, hazaderski, a istovremeno su držali formaciju koju je trener Leko zamislio. Taktički su odigrali jako dobro".

Ali, HNL je maraton. Do kraja je još puno izazova…

"Tek je odigrana jedna četvrtina prvenstva. Normalno da dinamovcima ne odgovara stanjeu poretku jer žele da njihov klub bude najbolji, ali sjetimo se koliko je bilo pritužbi, koliko su se ljudi žalili da je prvenstvo gotovo već nakon 8 kola, što se i događalo puno godina, sad je jako zanimljivo. U ovom odnosu snaga, ne bih otpisivao Rijeku. HNK Rijeka ima najbržu momčad, najopasniju, čekaju iz prikrajka, imaju dobar rezultat. Riječane ne bih otpisivao. Dinamo ima bolju pas igru i ipak više individualaca za pobjeđivati u serijama tzv. 'male' utakmice. No, Hajduk je imao najtežu moguću situaciju koju neki klub može imati prije dvoboja."

Igor Pamić pritom posebno naglašava jednu stvar….

"Bijeli su doživjeli dva neugodna i iznenađujuća poraza u dramatičnim okolnostima. Dogodili su im se u sam smiraj utakmice i onda su strpljivim načinom dobili Lokomotivu i sad Dinamo. Dakle, dobili smo Hajduk koji se ne predaje, koji u svakom trenutku zna što radi, ne gubi glavu i ima plan kojem vjeruje. Hajduk sad ima stabilnost od početka do kraja. To me kod Hajduka ugodno iznenadilo. Bijeli nikad do sad to nisu imali, a to je bitno za naslov. S tog aspekta, očekujemo dobar Hajduk u nastavku prvenstva i mislim da momentalno Dinamo nije u prednosti."

I za kraj je popularni Paminjo kazao...

"Dinamo će igrati dopadljiviji, lijepši nogomet, međutim Hajduk, bez obzira na dva vezana poraza, pokazao je da se zna vratiti i pobijediti".

