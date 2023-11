Hvala Bogu i Djevici Mariji. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Maksimiru, pred 20 398 gledatelja, pobijedila Armeniju 1-0 i sa 6 bodova iz posljednje dvije utakmice u skupini D kvalifikacija za Euro, zasjela na drugu poziciju. Vatreni su po sedmi put u povijesti, tako, izborili nastup na Euru, šesti put uzastopno...

Izborniku Zlatku Daliću će to biti četvrto veliko natjecanje, a na dosadašnja tri je osvojio dvije medalje - srebro i broncu na svjetskom prvenstvu. Nakon pobjede nad Armenijom i plasmana na turnir, Dalić je na pressicu stigao vidno iscrpljen i umoran. Očekivali smo smješak, ali dobili smo umorno lice s povremenim pobjedničkim osmjesima, koji su pokazivali, dočarali sav ponos najsupješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika ikad...

"Čestitke igračima na plasmanu na Euro. Još jedan dobar, velik rezultat jer plasman na veliko natjecanje uvijek je uspjeh, a sve više od toga je plus. Bila je teška utakmica, nismo očekivali da ćemo ovako teško proći skupinu, ali listopad nas je koštao nervoze i živaca. Možda nam je i dobro došlo kad sad pogledam, da izađemo iz komfora. Nisu nam suparnici bili bogznakako kvalitetni, ali mučili smo se. Sve u svemu, dobar rezultat, idemo Njemačku, gdje nas čekaju tisuće navijača, bit ćemo kao doma i boriti se za Hrvatsku. Hvala i ovim 20.000 što su nas danas bodrili", kazao je Zlatko Dalić okupljenim novinarima na konferenciji za medije u uvodu, a onda smo ga upitali, sijevnula su dva pitanja odmah:

Čestitke i vama izborniče i tebi Tomo, na plasmanu na Euro. Kako se osjećate vi i igrači, možete li nam prenijeti djelić atmosfere iz svlačionice i hoćete li zapaliti svijeću na Kamenitim vratima? Jer, sigurno vam je i Bog pomogao i pao vam je veliki teret s leđa...

"Bog pomaže hrabrima i dobrima. Strahovali smo da ne primimo gol, a nismo zabili drugi, no pokazali smo karakter. Očekivao sam da ćemo neke stvari drugačije rješavati, drugi bi gol prelomio sve, ali sretan sam i ponosan. Ovo mi je četvrto veliko natjecanje, imam dva europska i dva svjetska prvenstva i to je moj veliki uspjeh i satisfakcija. Idemo na Euro gdje će biti tisuće hrvatskih navijača, s reprezentacijom koja zastupa vrijednosti hrvatstva: domoljublje, zajedništvo, ljubav, vjeru... Nakon listopada bilo je teško, ali nije bilo negativnosti, osjećao sam samo podršku i vjeru. Zato smo bili jači i spremniji i imali još više volje."

Jeste li zadovoljni reakcijom Marca Pašalića u ove dvije utakmice? Bilo je treće naše pitanje izborniku...

"On ima baš ono što nama što nam fali, probojnost i hitrinu, ulazak unutra s desne strane i on je dobitak. I danas je ušao bez straha, odvažno, radio je što mi trebamo. Na desnoj strani uvijek igra netko drugi, a Marco ako nastavi na ovako visokom nivou u Rijeci, on je naša budućnost. Imamo sedam mjeseci mira za pripreme, rad i svatko ima šansu izboriti se za Euro, pa tako i Pašalić."

Govorili ste da još neke stvari trebate popraviti u igri. Što trebate popraviti, ako bi nam mogli otkriti?

"Naravno da bi mogao, ali vidjeli ste sve i sami. Moramo biti efikasniji, zabiti, šanse stvarati… Puno pimplamo lijevo-desno, bez udarca i ubačaja. Moramo biti okomitiji, ubojitiji. Imamo posjed, ali treba upadati u prazan prostor i biti opasniji."