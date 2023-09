Hrvat od junaka do tragičara: Zabio pa dobio crveni u golijadi u Njemačkoj

U susretu četvrtog kola njemačkog nogometnog prvenstva Darmstadt i Borussia Monchengladbach su odigrali 3-3, nakon što je domaćin do 56. minute vodio sa 3-0.

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković dočekao je svoj debi za Fenerbahče

Domaćin je sjajno ušao u susret. Marvin Mehlem je u osmoj minuti zabio za 1-0, a samo dvije minute kasnije Matej Maglica je pogodio za 2-0. Kada je Tim Skarke u 33. minuti zabio za 3-0 činilo se kako bi novak u elitnom razredu njemačkog nogometa doći do prve pobjede.

Međutim, možda i ključni trenutak utakmice dogodio se u 49. minuti kada je Maglica zaradio crveni karton. Mladi hrvatski branič koji je u Darmstadt stigao na posudbu iz Stuttgarta, je igrao rukom skrivivši kazneni udarac. Pucao je Tomaš Čvančara, no njegov je udarac Marcel Schuhen obranio. Šest minuta kasnije Jordan Siebatcheu je smanjio na 1-3, u 73. je Florian Neuhaus zabio za 2-3, da bi se u 77. minuti Čvančara iskupio za promašni kazneni udarac pogodivši za 3-3.

Za domaći sastav je od 71. minute igrao Bartol Franjić. Za Darmstadt je ovo prvi osvojeni bod, a za Monchengladbach tek drugi.

U prvom nedjeljnom susretu Heidenheim je pobijedio Werder Bremen sa 4-2 ostvarivši prvu pobjedu ove sezone.

Nakon što su u prva tri kola osvojili samo jedan bod, novaci u Bundesligi, nogometaši Heidenheima su porazili Werder sa 4-2 ostvarivši prvu pobjedu ove sezone.

Heidenheim je slavio točno na 16. godišnjicu otkako je Frank Schmidt 2007. preuzeo mjesto trenera.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je domaćin nakon prvog poluvremena vodio sa 2-0, Werder je u nastavku uspio izjednačiti, no Heidenheim je s nova dva gola stigao do prve pobjede.

Za domaći sastav zabili su Tim Kleindienst (5-11m), Eren Dinkci (44, 68) i Jan-Niklas Beste (76), dok su za Werder strijelci bili Marvin Ducksch (49) i Mitchell Weiser (64).

Heidenheim je ovom pobjedom skočio na 11. mjesto sa četiri boda, dok je Werder stepenicu niže s bodom manje.

Na vrhu ljestvice su Bayer Leverkusen i Bayern sa po 10 bodova.

