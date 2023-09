Hrvatska je osvojila važna tri boda nakon bitke u Erevanu i došla jako blizu plasmanu na EURO

Strijelac jedinog pogotka bio je Andrej Kramarić u 13. minuti.

Hrvatska je na terenu stadiona u Erevanu igrom pokazala koliko je kvalitetnija od Armenije, a pozitivan pristup nagrađen je već u 13. minuti. Modrić je izveo udarac iz kuta, lopta se odbijala od nekoliko igrača u kaznenom prostoru dok nije došla do usamljenog Kramarića koji ju je s dva metra usmjerio u mrežu. Linijski je sudac podigao zastavicu označivši zaleđe, no nakon dvije minute pregledavanja snimke ustanovljeno je kako je lopta do Kramarića stigla odbivši se od domaćeg braniča pa je francuski sudac Turpin pokazao na centar.

U nastavku susreta Hrvatska je stvorila još niz prilika, ali što zbog nepreciznosti, a što zbog odličnih reakcija vratara Čančarevića rezultat se više nije mijenjao.

Hrvatska sada ima 10 bodova iz četiri susreta, isti broj bodova, ali uz susret više odigran ima i druga Turska, dok je Armenija treća sa sedam bodova iz pet susreta. U skupini su još Wales s četiri i Latvija bez bodova. Te dvije reprezentacije igrat će od 20.45 sati u Rigi.

