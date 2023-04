Hrvatska na krilima Kovačića srušila Tursku i stigla do prve pobjede u kvalifikacijama za Euro

Nakon šoka na Poljudu i remija protiv Walesa, hrvatska nogometa reprezentacija se u grotlu novog, rasprodanog stadiona u Bursi vratila na pojedničku stazu, slavivši sa 2-0. Oba gola zabio je Mateo Kovačić (20, 45+4).

Uoči susreta izbornik Zlatko Dalić je imao problema s ozljedama. Nije mogao računati na Marka Livaju, te na Brunu Petkovića koji se nije uspio oporaviti niti za drugi susret u ovom mini ciklusu. U odnosu na utakmicu s Walesom, iz prvog sastava ispali su Josip Juranović, Borna Sosa i Livaja, a mjesto u momčadi dobili su Josip Stanišić, Borna Barišić i Mario Pašalić.

Njemački stručnjak na turskoj klupi Stefan Kuntz također je napravio tri promjene u odnosu na sastav koji je započeo utakmicu u pobjedi protiv Armenije. Zeki Celik, Kerem Akturkoglu i Salih Ozcan su dobili priliku od prve minute, dok su iz momčadi ispali Onur Bulut, Ozan Kabak i Cenk Tosun.

Domaćin je daleko bolje ušao u susret i Turci su već u petoj minuti mogli do vodstva. Marcelo Brozović je u opasnoj zoni "prodao" loptu, njegovo dodavanje je presjekao Salih Ozcan uposlivši Cengiza Undera koji je odlično pucao, no Dominik Livaković je sjajno reagirao. Under je opasno zaprijetio i dvije minute kasnije, no napadač Marseillea je srećom, pucao pored gola.

Novu veliku priliku domaćin je imao u desetoj minuti. Šutalo je pogriješio, lopta se odbila do Karema Akturkoglua koji je pucao s ruba kaznenog prostora, no Livaković je još jednom fantastično obranio odbivši loptu u korner. Turska je nakon ubačaja iz kuta zabila gol, no Akturkoglu je srećom bio u zaleđu.

Prvi udarac hrvatske vrste prema vratima, ali ne i u okvir gola, vidjeli smo u 16. minuti kada je pokušao Josip Stanišić. Samo dvije minute kasnije uzvratio je Orkun Kokcu, no Livaković je još jednom bio spreman. Ono što nije uspjelo domaćinu, uspjela je Hrvatska. Brončani s posljednjeg World Cupa poveli su u 20. minuti nakon lijepe akcije koju je započeo Šutalo dugačkim proigravanjem do Stanišića, branič Bayerna je produžio do Pašalića koji je odigrao dupli pas s Perišićem, a na loptu je natrčao Kovačić pogodivši za 1-0.

Turska je bila korak do izjednačenja u 28. minuti. Livaković je u pokušaju da ispuca loptu pogodio turskog napadača, ali je ipak uspio otkloniti opasnost nakon toga.

Novi problemi za domaćina uslijedili su u 37. minuti kada je teren zbog ozljede morao napustiti njihov najbolji igrač Hakan Calhanoglu, a u igru je ušao Ismail Yuksek.

U završnici prvog dijela Turska je opasno pritisnula, no uslijedio je novi "vatreni" ubod. Modrić je osvojio loptu na sredini terena gurnuvši je do Pašalića, čiji je udarac zaustavio Meret Gunok, ali je na odbijanac natrčao Kovačić i lako zabio za velikih 2-0 postigavši svoj peti gol u hrvatskom dresu.

Turska je nastavila s pritiskom i na otvaranju drugog dijela, u 50. minuti je s ruba kaznenog prostora pucao Ismail, ali preko gola. U 56. minuti Turci su tražili kazneni udarac nakon duela Šutala i Kadioglua, ali je švedski sudac samo odmahnuo rukom, a njegovu odluku je potvrdio i VAR. Dvije minute kasnije Vatreni su imali meč loptu, Modić je sjajno ubacio na peterac do Pašalića koji je pucao, ali je turska jedinica sjajno reagirala. Uslijedila je prilika na suprotnoj strani, u 61. minuti je pucao Zeki Celik, ali pored gola. Deset minuta kasnije okušao se Under, ali i on je bio neprecizan.

Novu priliku Hrvatska je imala u 77. minuti. Najbolji igrač utakmice, Kovačić je projurio kroz tursku sredinu gurnuvši do Perišića na lijevo krilo, a ovaj je povratnom loptom uposlio Kramarića na rubu kaznenog prostora. Napadač Hoffenheima je pucao, ali pored gola. Domaćin je u sudačkoj nadoknadi imao još jednu lijepu priliku, Cenk Tosun je pucao, ali je Livaković imao novu zapaženu obranu.

U drugom susretu iz ove skupine Wales je u Cardiffu pobijedio Latviju sa 1-0, a gol odluke zabio je Kieffer Moore u 41. minuti.

Nakon dva kola na ljestvici vodi Hrvatska sa četiri boda koliko ima i Wales, ali uz slabiju razliku pogodaka. Turska je na tri boda, dok su Latvija i Armenija na nuli.

Nastavak kvalifikacija je sredinom lipnja kada se sastaju Latvija - Turska i Wales - Armenija. Hrvatska će zbog nastupa na završnom turniru Lige nacija, koji je od 14. do 18. lipnja, igrati tek u 8. rujna, kada će ugostiti Latviju, a tri dana kasnije gostovati u Armeniji.