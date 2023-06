Hrvatska nakon drame jedanaesteraca izgubila finale: Majer i Petković tragičari

Finale Lige nacija

Hrvatska - Španjolska 4-5

Hrvatska: Livaković - Juranović (od 112. Stanišić), Šutalo, Erlić, Perišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić (od 62. Petković), Kramarić (od 90. Majer), Ivanušec (od 79. Vlašić)

Španjolska: Simon - Navas, Le Normand, Laporte, Alba - Rodri, Fabian Ruiz - Asensio, Gavi, Pino - Morata

Hrvatska je izgubila finale Lige nacija nakon lutrije jedanaesteraca protiv Španjolske 4-5, a tragičari su bili Majer i Petković koji su promašili s bijele točke.

Izbornik Zlatko Dalić napravio je jednu zamjenu, umjesto Domagoja Vide u momčad je uvrstio Martina Erlića. Ostatak ekipe je isti, a Ivan Perišić ponovo igra na lijevom beku. Španjoski izbornik Luis de la Fuente je napravio dvije izmjene. Umjesto Merina je ušao Fabian Ruiz, a umjesto Rodriga priliku je dobio Asensio.

Dobro smo otvorili utakmicu, u 4. minuti probili smo desnu stranu, Juranović je ubacio, ali u sredini je prvi do lopte stigao Simon. U 10. minuti Livaković je loše reagirao na jedan ubačaj s lijeve strane, lopta mu je ispala, na nju je natrčao Morata, no golman Dinama spašava. I da je bio gol, sudac bi ga poništio zbog zaleđa. Opet je opasno pred našim golom u 12. minuti kada smo izgubili loptu ispred našeg šesnaesterca, ona je došla do Gavija koji odmah puca, ali udarac odlazi pokraj gola. Španjolci su nam opet zaprijetili u 19. minuti kada je nakon ubačaja s desne strane ispred Morate loptu u korner odbio Erlić. Nakon udarca iz kuta otklonili smo opasnost.

Hrvatska je prvi put bila opasna u 23. minuti kada je Kramarić pobjegao obrani Španjolaca i taman kada se spremao na udarac s 14, 15 metara Laporte je spretno reagirao i odbio u korner. U 31. minuti opet prijetimo, glavom je pokušao Perišić s 12, 13 metara, no Simon je siguran. Samo sedam minuta kasnije Brozović je izveo minijaturu na lijevoj strani šesnaesterca Španjolske, pa ubacio u sredinu, gdje nažalost nije bilo nikog od hrvatskih igrača. Već u sljedećem napadu Modrić je probio lijevu stranu, pronašao Perišića u sredini, a njegov udarac glavom ide ravno u Simona.

U nastavak se ušlo bez promjena u sastavima, a na prvu priliku čekali smo do 50. minute kada je Perišić probio lijevu stranu, lopta je stigla do Juranovića na sedam, osam metara iskosa s desne strane, on puca, ali pokraj gola. Španjolci su odgovorili u 57. minuti kada su nas izigrali na lijevoj strani, a nakon ubačaja pucao je Asensio glavom, ali preko gola. U 61. opet smo bili opasni, a glavom je Pašalić iz teške pozicije pogodio vanjski dio mreže. Samo pet minuta Rodri je opalio s 30-ak metara, no prohujalo je to srećom pokraj gola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opet smo strepili u 75. minuti kada je Livaković morao s gola spašavati jednu situaciju, ali je samo kratko odbio do Ruiza. Srećom, njegov udarac otišao je preko gola. Španjolci su nastavili s napadima, a u 84. minuti imali smo puno sreće kada je udarac Fatija s osam metara na gol liniji blokirao Perišić. Novu priliku Furija je imala u 90. minuti kada je našoj obrani pobjegao Asensio, ali puca pokraj gola. Bila je to ujedno i posljednja prilika u regularnih 90 minuta.

Kakvu smo priliku imali u 100. minuti produžetka, Kovačić je izbacio Majera iza obrane Španjolske, ali u posljednji trenutak Nacho sjajno starta na loptu i otklanja opasnost. Španjolci su odgovorili u 105. minuti kada se Asensio probio kroz našu obranu, ali njegov udarac je blokiran, no lopta se odbila do Olma koji s ruba šesnaesterca puca preko gola.

Olmo je opet opasno zaprijetio Vatrenima u 108. minuti kada je njegov udarac prohujao pokraj gola. Odgovorili smo preko Kovačića u 119. minuti čiji je udarac s ruba šesnaesterca blokiran.

O pobjedniku su odlučivali penali. Prvi je preuzeo odgovornost Vlašić i sigurno zabio. Joselu je na drugoj strani također bio siguran. Drugu seriju otvorio je Brozović koji je pogađa, baš kao i Rodri na drugoj strani. Modrić je sjajnim udarcem po sredini za 3-2 otvorio treću seriju, a nepogrešiv je bio i Merino. Majer je bio prvi nažalost koji je promašio penal, dok na drugoj strani Asensio dovodi Španjolce u vodstvo. U petoj seriji siguran je bio Perišić za 4-4, da bi Laporte iz udarca kojim je mogao donijeti pobjedu pogodio gredu. Šestu seriju otvorio je Petković kojem brani Simon. Novu meč loptu imao je Carvajal koji sigurno zabija za 5-4.