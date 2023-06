Hrvatska nakon drame u 120 minuta srušila Nizozemsku za finale Lige nacija

Nizozemska - Hrvatska

2-4

Nizozemska: Bijlow - Dumfries, Van Dijk, Geertruida, Ake - Wieffer, De Jong, Koopmeiners - Simons, Malen, Gakpo

Hrvatska: Livaković - Juranović, Vida, Šutalo, Perišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Kramarić, Ivanušec

Hrvatska je nakon 120 minuta drame u Rotterdamu srušila Nizozemsku 4-2 i izborila finale Lige nacija u kojem nas čekaju Italija ili Španjolska.

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu, u trećoj minuti dobila i prvi korner, no nismo ugrozili gol Nizozemaca. U 15. minuti Perišić se izborio za prostor na lijevoj strani u šesnaestercu Nizozemaca, pokušao je ubaciti, no blokirao ga je Dumfries i dobili smo novi udarac iz kuta, ali još nismo zaprijetili domaćinu. Prvi udarac u okvir gola vidjeli smo u 18. minuti kada je zaprijetio Simons čiji udarac je išao ravno u Livakovića. Opet je opasno u šesnaestercu Nizozemske bilo u 23. minuti kada je Kramarić izvrtio Dumfriesa, no branič Intera ipak je na kraju uspio otkloniti opasnost.

U 24. minuti zatresla se mreža domaćina kada je Modrić natrčao na jednu loptu na 12, 13 metara, no prije toga je Pašalić išao na pokušaj škarica u blizini braniča Nizozemske, što je sudac ocijenio kao opasnu igru. Izuzetno opasno pred našim golom bilo je u 31. minuti kada se Koopmeiners ubacio iza naše obrane, ali njegov udarac prohujao je iznad gola. U 35. minuti spasa nije bilo, izigrali su nas Nizozemci, lopta je došla do Malena koji iskosa s desne strane s desetak metara pogađa malu mrežicu suprotnog kuta. U 39. minuti imali smo priliku za izjednačenje, no udarac Kovačića iskosa s lijeve strane prohujao je pokraj gola. Bila je to ujedno i posljednja prilika u prvom poluvremenu.

Na prvu pravu priliku u nastavku čekali smo do 49. minuti kada je Kramarić dobio loptu na lijevoj strani pa se sjurio u šesnaesterac, tražio je drugi kut, ali nije bio precizan. U 53. minuti Modrić se izborio za jednu loptu na rubu šesnaesterca, a onda ga u kaznenom prostoru neoprezno ruši Gakpo, nakon čega sudac odmah pokazuje na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Andrej Kramarić koji je siguran za 1-1. Samo dvije minute nakon gola opet je bilo opasno pred našim golom. lopta dolazi do Wieffera čiji udarac s 15-ak metara odlazi preko gola.

Hrvatska je nastavila s dobrom igrom u nastavku, u 61. minuti pokušao je Ivanušec čiji je udarac blokiran. Nizozemci su na prvu pravu priliku u nastavku čekali do 69. minute kada je loptu u našem šesnaestercu primio Gakpo, no udarac ide ravno u Livakovića. Samo dvije minute kasnije iz sjajne prilike promašio je Perišić, no u 73. minuti spasa za domaćine nije bilo. Ivanušec je probio lijevu stranu i ubacio u sredinu gdje je loptu dočekao Mario Pašalić pa udarcem iz prve donio preokret Hrvatskoj.

U 85. minuti pokušao je Vlašić s ruba šesnaesterca, no nažalost nije bilo preciznosti. Nizozemci su nakon toga sve bacili u napad, a sjajnu priliku imali su u prvoj minuti sudačke nadoknade kada je na 12 metara sam ostao Gakpo čiji je udarac srećom otišao pokraj gola. U trećoj minuti sudačke nadoknade u prilici se našao Ake, no udarac ide ravno u Livakovića. I kad se čekao posljednji sučev zvižduk Lang se najbolje snašao u gužvi i donio izjednačenje Nizozemcima pogodivši za 2-2.

Naše nije taj gol poremetio u nastavku koji su opet bili bolji na terenu, a onda je u 98. minuti na više od 20-ak metara loptu dobio Bruno Petković, opalio i neobranjivo pogodio za 3-2 Hrvatske. I nakon gola Vatreni se nisu povukli. U 105. minuti oštro loptu u peterac je uputio Brozović, no Petković je malo zakasnio. Nizozemci su u 110. minuti imali veliku priliku za izjednačenje nakon što je Livaković samo kratko odbio jedan udarac, dotrčao je Lang i iz blizine pogodio vanjski dio mreže. U 114. minuti imali smo priliku riješiti pitanje pobjednika, nakon što je Pašalić poslao već i golmana Nizozemske na pod, pa snažno pucao sa sedam, osam metara, ali greda je zaustavila njegov udarac. Samo minutu kasnije Petković je došao do jedne lopte u šesnaestercu, neoprezno ga ruši Malacia, a sudac pokazuje na bijelu točku. Modrić je preuzeo odgovornost i pogodio za 4-2. U sudačkoj nadoknadi Petković je zabio još jedan gol, ali je poništen zbog zaleđa Rezultat se više nije mijenjao te će Hrvatska u nedjelju od 20.45 igrati u finalu Lige nacija.